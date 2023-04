Pilulka zaznamenala nejvyšší tržby v historii. Plánuje druhou emisi na pražské burze

Skupina Pilulka dnes zveřejnila své výsledky za rok 2022. Firma dosáhla dle auditovaných výsledků konsolidovaných tržeb ve výši téměř 2,5 miliardy korun a překonala tak tržby loňského rekordního roku. Franšízová síť lékáren Pilulka pak k tržbám přidala další miliardu korun. Firma také oznámila, že ke konci prvního pololetí roku 2023 plánuje v pořadí druhou emisi cenných papírů.

Výnos z emise bude podle firmy použitý především na další růst rozvíjejících se trhů, na investice do e-health platformy Plus Care, na investice do unikátního IS/IT řešení a na případné další sektorové akvizice.

Celkové skupinové tržby vč. franšíz dosáhly 3,5 mld. Kč, auditované konsolidované tržby (bez partnerských lékáren) skončily na 2 465 mil. Kč. Online tržby meziročně vzrostly o 6 %, konsolidovaný ukazatel EBITDA skončil v záporu 0,8 mil. Kč. Pilulka obsloužila 750 tisíc unikátních zákazníků, kteří udělali téměř 1,5 milionu objednávek. Kompletní výroční zpráva za rok 2022 je dostupná na webu společnosti.

Akcie firmy dnes klesají o 3,2 %.

“Rok 2022 byl po dvou letech prvním, který můžeme označit za „post-covidový“. Srovnávací hladina tržeb z let 2020 a 2021 byla velmi vysoko především v kategoriích antigenních testů, ochranných pomůcek, dezinfekcí a dalších zdravotnických prostředků, které zaznamenaly obrovský růst zájmu zákazníků s nástupem celosvětové pandemie koronaviru SARS-CoV-2 začátkem roku 2020. I přes řadu negativních událostí, které ovlivnily maloobchodní tržby (začátek války na Ukrajině, růst cen energií, vysoká inflace a obecné utlumení spotřebitelské poptávky), se nám v roce 2022 podařilo dosáhnout růstu, a to na trhu, který oproti předchozím dvěma letům klesal dvouciferným tempem. V následujících letech očekáváme, že se trh vrátí k obvyklému růstu z let „před-covidových”, uvedla ve svém prohlášení firma.

V roce 2023 očekáváme, že se budeme pohybovat okolo 15 % nad trhem”, dodává Petr Kasa, člen představenstva Pilulka Lékárny a.s.

Hlavní trhy

Většinu tržeb doposud Pilulka realizuje na trzích Česka a Slovenska. Zde působí bezmála deset let a dosáhla EBITDA marže +1,5 % (+36,5 mil. Kč). V roce 2023 se bude Pilulka na těchto trzích soustředit především na další zvyšování profitability. Již v závěru roku 2022 Pilulka významně optimalizovala nákladovou stránku s cílem připravit se na obtížný rok 2023. Významné škrty se týkaly bezmála 20 procent zaměstnanců pražské a bratislavské centrály, kde došlo především k zeštíhlení manažerské struktury.

Vývoj akcií Pilulka za uplynulých 12 měsíců:

Rozvíjející se trhy

Jako své rozvíjející se trhy Pilulka označuje Rumunsko, Rakousko a Maďarsko.

Rakousko je obsluhováno tzv. cross-border modelem z nově otevřeného olomouckého skladu s plochou 3600 m2. Na lékárenském trhu, který podléhá v každé zemi významné regulaci, je cross-border komplexní model vyžadující náročné logistické, technické, spotřebitelské a provozní řešení. Maďarský trh je obdobně jako v případě Rakouska obsluhován cross-border, tentokrát ze slovenského skladu v Bratislavě. Společnost Pilulka plánuje v následujících letech model cross-border dále rozvíjet. V roce 2022 došlo v rumunské dceřiné společnosti k několika významným změnám. Nový management optimalizoval skladbu portfolia, procesy i nákladovou stránku businessu.

Na všech zahraničních trzích se Pilulka soustředí především na růst tržeb a tržního podílu, akvizici nových zákazníků a jejich následnou retenci. Vstupem na další trhy, zejména pak zcela nově DACH, si Pilulka otevřela potenciál v četných příležitostech lokálního nákupu pro celou mezinárodní skupinu. Centralizace nákupů pro celou skupinu je i jedním z několika pilířů, které chce Pilulka významně využívat v následujících letech.

Projekty v oblasti e-health

V roce 2022 jsme pokračovali v e-health aktivitách v rámci projektů Plus Care a Pilulka Lab. Výchozí myšlenka Plus Care je postavena na aplikaci, která pokrývá spolupráci mezi pacientem, lékařem, farmaceutickou firmou a zdravotní pojišťovnou a nazýváme ji digitálním asistentem zdraví. Ke konci roku 2022 máme spuštěné první spolupráce s farmaceutickými firmami, významnými zaměstnavateli a veřejnými i soukromými zdravotními pojišťovnami. Počet aktivních uživatelů v tomto roce poprvé přesáhl 10 tisíc. V portfoliu Pilulka Lab aktuálně máme dva velmi inovativní projekty– Carebot (AI projekt v oblasti analýzy rentgenových snímků) a Vitadio (eHealth projekt v oblasti léčby diabetes).