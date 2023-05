5 let trhu START: 14 emitentů, přes 10 tisíc investorů a 2 miliardy korun kapitálu. Aktuální START Day o IPO akcií mmcité, dalším úpisu Pilulky i prezentacích emitentů. Od září se začne obchodovat kontinuálně

Všechny akcie na trhu Start pražské burzy se budou od září obchodovat v kontinuálním režimu od 08:50 do 16:25, tedy stejným způsobem jako akcie na hlavních trzích Prime, Standard a také Free Marketu. Šéf pražské burzy Petr Koblic to dnes uvedl na tiskové konferenci u příležitosti 5 let trhu START a bezprostředně před dalším a tentokrát dvoudenním START Day. Ten přinese podrobnosti o IPO čelního výrobce městského mobiliáře mmcité, sekundárním úpisu akcií Pilulka a prezentace všech dosavadních emitentů na trhu START. Začíná již dnes ve 12:30.

5 let trhu START

Před pěti lety, konkrétně 2. května 2018 v?15:37 hod., byla přijata historicky první objednávka v?rámci úpisu nových firem mířících na trh START. Šlo o objednávku 1 250 ks akcií společnosti Prabos Plus. Úpis byl úspěšně završen 15. května 2018. Spolu se společností Prabos na trh vstoupila i společnost Fillamentum. Tyto dvě firmy se staly historicky prvními emisemi obchodovanými na trhu START. Doposud na trh vstoupilo 14 firem, kterým se od více než 10?000 investorů podařilo získat přes 2 mld. Kč. V?rámci primárních úpisů bylo podáno přes 10?000 pokynů, z?nichž bylo spárováno téměř 8?000 objednávek. Momentálně se na trhu obchoduje 13 firem a v?letošním roce se na vstup připravuje několik dalších emitentů.

Doposud největším primárním úpisem na trhu START byla společnost Gevorkyan, která od investorů získala více než 727 mil. Kč. Jde současně o historicky první slovenskou společnost, která na trh úspěšně vstoupila.

Od září na STARTu kontinuálně

"Cílem zavedení režimu kontinuálního obchodování je zejména posílení transparentnosti. Pro investory bude tento způsob obchodování přehlednější. Sekundárním efektem může být i vyšší likvidita, byť ta není tím hlavním motivem této úpravy," uvedl na tiskové konference Petr Koblic.

Burza také během letošního posledního kvartálu zahájí výpočet indexu PX START. Index bude počítán jednou denně ze závěrečných cen, půjde tedy o takzvaný cenový index, jakým je například index PX-Glob.

Dnešní START Day: AtomTrace, Bezvavlasy, Coloseum, eMan, Fillamentum, FIXED.zone

Dnešek již od 12:30 nabídne první část prezentaci emitentů na trhu START. Postupně to budou společnosti AtomTrace, Bezvavlasy, Coloseum, eMan, Fillamentum, FIXED.zone. Veškeré podrobnosti včetně prezentací a odkazů na jednotlivé meetingy přes Teams jsou k dispozici na webu PXSTART.CZ.

V 15:30 bude následovat prezentace Pilulka Lékárny, ve které se investoři dozvědí podrobnosti o chystaném SPO akcií firmy.

Úterní START Day: IPO mmcité a prezentace Hardwario, KARO Leather, M&T 1997, Prabos plus, Primoco a Gevorkyan

Úterý otevře živě přenášená prezentace (věnovat se jí budeme také na Patria.cz) společnosti mmcité, která oznámí podrobnosti svého IPO na trh START. Investoři se budou moci prezentace zúčastnit osobně (limitovaná kapacita a nutná registrace) i online. Dotazy lze zasílat do aplikace Slido nebo napsat do chatu pod probíhajícím živém přenosu na Youtube. Podrobnosti opět na webu PXSTART.CZ.

Odpoledne opět od 12:30 hodin bude patřit emitentům Hardwario, KARO Leather, M&T 1997, Prabos plus, Primoco a Gevorkyan.