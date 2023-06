Webinář s Petrem Kasou k úpisu (SPO) akcií Pilulka: už dnes od 15:00

Od 8. do 22. června 2023 probíhá ve druhém veřejném kole sekundární úpis akcií Pilulka.cz (SPO) na trh START pražské burzy. Atraktivní růstový příběh na pomezí technologií, e-commerce a farmacie se v roce 2020 stal dosud nejúspěšnějším vstupem na domácí akciový trh pro růstové firmy. Nyní si Pilulka přichází pro další kapitál na růst i rozvoj služeb. Hostem webináře k SPO akcií Pilulka Bližší podrobnosti transakce se nyní můžete dozvědět na webináři Patria Finance v pondělí 19. června od 15:00, jehož hostem bude spoluzakladatel firmy Petr Kasa.

Pilulka si přichází pro dodatečný kapitál, který chce využít na expanzi na zahraničních trzích, kde se to týká zejména Rakouska, Maďarska a Rumunska. Mezi další rozvojové aktivity patří eHealth řešení Plus Care, další rozvoj digitálních systémů a řešení firmy a zejména v případě výrazně úspěšného výsledku úpisu případné akvizice na domácím trhu i v zahraničí.

V prvním kole sekundárního úpisu Pilulka upsala 110 268 ks akcií za 49 620 600 Kč, průměrná cena tak dosáhla 450 Kč za akcii. Možnost přednostního úpisu v prvním kole využilo 45 stávajících akcionářů. Pro druhé kolo, které začalo 8. června a bude pokračovat až do 22.6. tudíž zůstává přibližně 390 tisíc kusů. Po prvním týdnu veřejného úpisu - ve čtvrtek 15. 6. 2023 - bude zveřejněna kniha objednávek a ve druhé polovině úpisu tak bude možné sledovat jeho průběh online.

Přemýšlíte o investici do Pilulky při druhém úpisu jejích akcií? Pak se zaregistrujte na webinář Patria Finance a neváhejte se ptát! Hostem bude a na vaše dotazy k Pilulka.cz odpoví spoluzakladatel Petr Kasa, společně se zkušeným makléřem Patria Finance Jakubem Bruknerem. Registraci můžete provést ZDE.

Petr Kasa při otevření knihy: Už první kolo úpisu nám zajistilo klid. Část investorů vidí nízkou tržní cenu Pilulky jako příležitost

„První kolo hodnotím velmi pozitivně, čekali jsme, že to bude méně,“ uvedl Petr Kasa ve streamu z pražské burzy při okamžiku zveřejnění knihy (proklik na aktuální stav) a tedy průběhu úpisu (SPO) akcií Pilulka a s odkazem na období nejistoty a vysokých úrokových sazeb. „Administrativní zátěž, spojená s prvním kolem, byla relativně velká, ozvalo se nám mnohem více investorů, než kolik se jich skutečně do prvního kola následně zapojilo,“ prohlásil také s tím, že část investorů dle jeho slov administrativa odradila a hodlají využít druhé veřejné kolo. Už to první přitom podle Petra Kasy poskytlo firmě rozsah prostředků dostatečný na to, aby mohla pokračovat a nemusela v žádném směru omezovat stávající rozsah a směr aktivit. „Už první kolo nám zajišťuje klid. Pokryje nutné výdaje, aby firma stávající byznys provozovala v nasazení, ve kterém jej nyní provozuje, abychom nemuseli nic omezovat,“ shrnul.

Základní parametry emise



Pilulka upisuje až 500 tisíc kusů nových akcií v cenovém rozpětí 450 až 550 korun za akcii. Krok kotace je 5 Kč, lot 10 ks. Úpis probíhá od 8. 6. 2023 od 10:00 do 22. 6. 2023 do 12:00. Vypořádání proběhne 27. 6. 2023. 22. června bude následně zveřejněna tisková zpráva, oznamující výsledek veřejné nabídky a jako první obchodní den je stanoveno datum 27. června 2023. Po dobu veřejného úpisu ve druhém kolem by mělo být pozastaveno obchodování s akciemi Pilulky.

„Eminent odhaduje hrubý výtěžek z Veřejné nabídky ve výši 225 000 000 až 275 000 000 Kč a čistý výtěžek ve výši 212 500 000 až 260 000 000 Kč (za předpokladu, že bude upsáno 500 000 Akcií za cenu jedné Akcie ve výši 450 až 550 Kč). Emitent tyto výnosy použije především na financování rozvojových aktivit, zejména na posílení pozice na zahraničních trzích (Rakousko, Maďarsko, Rumunsko), na financování rozvoje vlastních IS/IT systémů, na další rozvoj platformy eHealth (Plus Care), na posílení pracovního kapitálu a na financování případných akvizičních aktivit na českém trhu nebo v zahraničí,“ uvádí přesně prospekt.

Úpis snadno online přes Patria Finance



Zájemci o akcie Piluky mohou přes Patria Finance zadávat objednávky snadno online přímo v obchodní platformě webtrader. Nalezne je v záložce Obchodování – Primární úpisy (IPO). Nákupní pokyn se otevře klikem na N vedle názvu společnosti.

