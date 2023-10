Kam zamíří Česko? Ekonom Jan Bureš o výhledu na českou inflaci a sazby

Česká ekonomika je v bodě zlomu. Boj s inflací vrcholí, úrokové sazby určující cenu peněz v ekonomice zřejmě brzy začnou klesat. Jak rychle a prudce to bude? Uvidíme sazby opět tak nízko jako před covidem? I na tyto otázky hovořil ve webináři Končí éra drahých peněz a padá koruna. Kam zamíří Česko? hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš a hlavní analytik Tomáš Vlk. Přinášíme výběr stěžejních odhadů. Celý webinář k tématu výhledu pro českou ekonomiku, sazby a korunu můžete získat ve Škole investora.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

„V příštím roce rozhodně očekáváme inflaci níže,“ domnívá se ekonom Jan Bureš. Bude odeznívat zejména v energiích a potravinách, což už se nyní děje. Na začátku příštího roku navíc zapůsobí vysoká srovnávací základna ledna 2023. „I z tohoto titulu odhadujeme, že inflace spadne do blízkosti 2,5 %.“

Jiná situace je však u jádrové inflace. Inflace očištěná o ceny energií a potravin je zasažena zejména růstem cen služeb a může mít větší setrvačnost. Služby v Česku jsou zhruba o 36 % vyšší než v roce 2019, zatímco v EU jsou vyšší o 16 %. Ceny v restauracích a kavárnách pak vzrostly o 57 % za stejné období.



Kde bude inflace v roce 2025? „Tam je vesmír možností daleko otevřenější a obávám se, že můžeme být s inflací o poznání výše, než je inflační cíl České národní banky,“ uvádí hlavní ekonom Patria Finance.



S inflací je úzce provázán také vývoj sazeb. „Sazby ke konci roku půjdou dolů a první krok bude opatrný. Pravděpodobnější je snížení v prosinci,“ očekává Bureš. Pokles úrokových sazeb v Česku nastartuje dříve než v eurozóně, čímž se bude zužovat úrokový diferenciál vůči eurozóně. „V příštím roce už pohyby sazeb směrem dolů nemusí být tak opatrné, mohou jít spíše po 50 bps,“ dodává.



Kde se centrální banka při tom snižování sazeb zastaví? „Myslím si, že nový normál je výš, než byl před energetickou krizí a pandemií, a že se pohybuje v blízkosti 3,5 %. A myslím, že se tam nedostaneme tak rychle, jak si myslí trhy. Na konci příštího roku bych čekal sazby ještě okolo 4 %,“ domnívá se Jan Bureš.



Jaká bude situace u hypotečních sazeb? U hypoték jsou relevantní 3- a 5-leté swap sazby. „Na tříletých sazbách je prostor pro pokles a měly by jít na začátku příštího roku dolů. Nicméně hráči na realitním trhu se domnívají, že se trh rozhýbe, jakmile se sazby dostanou pod 4 %, a to, si myslím, není reálné očekávat. Na těch pětiletých sazbách si to nedovedu představit, na těch tříletých možná časem ano,“ uzavírá Bureš.



Pokud Vás tato ukázka zaujala a chcete se dozvědět více, zhlédněte záznam webináře zdarma.