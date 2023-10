Výrobní ceny v Česku zvolňují podle předpokladů, debata o nižších sazbách ČNB může začít

Výrobní ceny v průmyslu v září opět zvolnily, a to na 0,8 % z 1,7 % meziročně. Je to zejména díky nižším cenám v energetice, některým energeticky náročným výrobám (zpracování základních kovů), ale i textilnímu nebo potravinářskému průmyslu. Naopak dynamika inflace ve strojírenství a automotive zůstává stabilní na vyšších úrovních a viditelně rostou ceny rafinovaných ropných produktů a chemických látek. Při porovnání s poslední prognózou ČNB je výrobní inflace v průmyslu lehce nižší (0,8 versus 1 % za Q3) - prognóza se přibližně naplňuje.



To ceny zemědělských výrobců zastavily svůj pokles. Po sezónním očištění vzrostly ceny v rostlinné výrobě (zatímco ceny v živočišné dál lehce klesají). Meziroční pokles cen v zemědělské výrobě tak zvolnil z -16,4 % na -13,4 %.



Pokud by se obrat v trendu potvrdil, nebyla by to úplně dobrá zpráva pro probíhající potravinovou dezinflaci na pultech obchodů. Na druhou stranu, ceny v potravinářském průmyslu jsou za zemědělskou produkcí značně zpožděné a zatím dál ve většině kategorií klesají. Stejně tak i nadále ceny zemědělské produkce zůstávají výrazně pod poslední prognózou ČNB (-10,6 %).









Relativně pomalu dál odeznívají ceny služeb pro podniky (5,1 % z 5,3 %), přičemž vysokou dynamiku si udržují služby spojené se správou budov nebo služby IT firem. Na druhou stranu telekomunikace, finanční sektor nebo marketing tlačí spíše ceny dolů.



Celkově jsou dnešní čísla ve většině bodů v souladu s poslední prognózou ČNB. Viditelně pod prognózou jsou pouze ceny zemědělských výrobců, jejichž prudký pokles z posledních měsíců ale pomalu brzdí. Nadále tak platí, že na listopadovém zasedání centrální banky bude první pokles sazeb “na stole”. Pro listopadové snížení sazeb bude hovořit především slabší výkon ekonomiky a nižší zářijová inflace. Proti pak vyšší ceny pohonných hmot a slabší koruna. Pokud by mělo dojít k poklesu již v listopadu (náš základní scénář je zatím prosinec), jednalo by se o pokles sazeb o 25bps a náš celkový odhad úrokových sazeb pro konec roku by se měnit neměl (-50bps na 6,5 %).