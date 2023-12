Martin Kycelt: Dnešní komentáře Fedu mohou změnit směřování trhu. Dluhopisy získávají na oblibě

Zasedání Fedu nebude dnes klíčové ani tak kvůli rozhodnutí o sazbách, kdy se očekává jejich ponechání na stejné výši, jako spíše kvůli následným komentářům jeho šéfa Jeroma Powella. Pokud vyzní nejistě ohledně efektu utahování inflace, anebo pozitivně ohledně výhledu na sílu ekonomiky, mohlo by to trhy vést k názoru, že jimi predikované březnové snížení sazeb by se mohlo oddálit, varuje makléř Patria Finance Martin Kycelt. Citlivěji by pak při takovém scénáři reagovali technologické akcie. Kromě Fedu bude v blízké budoucnosti zasedat také ECB a ČNB, u nichž snížení sazeb přijde s ještě vyšší pravděpodobností. Očekávané pohyby sazeb vedou investory k vyšší oblibě dluhopisů jako investičního nástroje. Detaily přiblíží makléř ve videu.

