Detail - články
Eichengreen: Polymarket ukazuje, jak Trump ovlivňuje očekávaný vývoj sazeb a inflace

Eichengreen: Polymarket ukazuje, jak Trump ovlivňuje očekávaný vývoj sazeb a inflace

08.08.2025 11:08
Autor: Redakce, Patria.cz

Barry Eichengreen a jeho kolegové na stránkách VoxEU uvádějí, že nezávislost centrálních bank je základním principem jejich fungování. Ekonomové pak používají data z platformy Polymarket, kde se mimo jiné obchoduje a sází na výsledky budoucích rozhodnutí Fedu o sazbách. Jak se prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa zpochybňující nezávislost Federálního rezervního systému promítla do očekávání na této platformě? A co tak říkala o krátkodobých a dlouhodobých očekáváních týkajících se sazeb a monetární politiky?

Eichengreen píše, že „de iure a de facto nezávislost centrální banky nejsou totéž“. Formálně nezávislé centrální banky nemusí být izolovány od politického tlaku. Některé studie pak ukazují, že „osobní interakce mezi americkými prezidenty a představiteli Federálního rezervního systému vedou k politickému tlaku, který silně a trvale zvyšuje inflaci a inflační očekávání.“ Svůj vliv na očekávání měly i tweety prezidenta Trumpa z roku 2018.

Trump po svém opětovném zvolení mimo jiné tvrdil, že odvolání předsedy Fedu je prezidentskou výsadou. K Jeromu Powellovi říkal, že zemi přináší velké náklady. Ekonom k tomu dodává: „Je důležité pochopit, zda takové hrozby ovlivňují očekávání a přesvědčení. Odpověď má důsledky pro důvěryhodnost a dopad politiky Fedu. Pokud politický tlak oslabí důvěru v nezávislost centrální banky, může změnit očekávání ohledně jejích kroků, a tím i důvěryhodnost měnové politiky.“

Eichengreen a jeho kolegové pak pracovali „s vysokofrekvenčními daty z decentralizované blockchainové predikční platformy Polymarket“. Sledovali reakce uživatelů této platformy na různá Trumpova prohlášení směrem k Fedu a Powellovi. K výsledkům studie ekonom píše: „Zjistili jsme, že uživatelé, kteří sázejí na Powellovo odvolání, očekávají vyšší dlouhodobé výnosy amerických státních dluhopisů. A to i přesto, že zároveň očekávají nižší krátkodobé sazby. Předpokládají větší dlouhodobé riziko recese, jako by hrozby pro nezávislost centrální banky považovali za makroekonomicky škodlivé. Tyto výsledky jsou v souladu s obavami, že hrozby pro nezávislost centrální banky snižují důvěryhodnost měnové politiky a zvyšují makroekonomickou nestabilitu.“

Ti, kteří sázejí proti odchodu Powella, zase s větší pravděpodobností očekávají nízkou inflaci. Tento vzorec chování je podle ekonomů „v souladu s teoriemi, kde se očekává, že nezávislost centrální banky povede k nízké inflaci díky zvýšené důvěryhodnosti politiky… Naše studie ukazuje, jak Polymarket nabízí prostředí pro studium očekávání u individuálních investorů s využitím dat v reálném čase a s vysokou frekvencí. Tato data nám umožňují získat nové důkazy o tom, jak institucionální důvěryhodnost formuje očekávání investorů.“

Celkově se tedy ukazuje, že „prohlášení Donalda Trumpa zpochybňující nezávislost Federálního rezervního systému, se promítají do očekávání nižších krátkodobých úrokových sazeb, ale také do vyšších dlouhodobých výnosů a většího očekávaného rizika recese. Z praktického hlediska tato zjištění jasně ukazují rizika politického vměšování do rozhodování centrálních bank. Zdůrazňují důležitost nezávislosti centrální banky jako základu pro zdravou, stabilní a důvěryhodnou měnovou politiku.“

Zdroj: VoxEU

 

