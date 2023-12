Frenkel: Centrální bankovnictví je nyní složitější, nemělo by si brát úkoly, které nemůže splnit. Monetární politika je na dobré cestě

Práce centrálních bank je nyní složitější než dříve, vedle cenové stability věnují pozornost i stabilitě finanční a v ekonomice probíhá řada reálných šoků. Pro Bloomberg to uvedl Jacob Frenkel, který dříve stál v čele Bank of Israel a nyní mimo jiné působí v . Po centrálních bankách toho dokonce může být požadováno příliš mnoho, ale ony by se měly věnovat jen tomu, co mohou skutečně ovlivnit. Tedy zejména cenové stabilitě a stabilitě finančního systému. Co si ekonom myslí o dalším vývoji v oblasti ekonomiky a monetární politiky?



Frenkel připomněl, že centrální banky se po nějakou dobu držely velmi uvolněné politiky, podle něj tomu tak bylo z dobrých důvodů, protože se snažily o podporu růstu a vyhnutí se recesi. Výzvou ovšem bylo ukončení této politiky a uvedený proces je podle experta nyní zhruba ve své polovině. K tomu odhaduje, že sazby budou pravděpodobně muset zůstat po delší dobu výš. Navíc centrální banky musí snížit své rozvahy a „reabsorbovat“ dříve vytvořenou likviditu.







Popsaný proces probíhá v době, kdy mají vlády omezený prostor na straně fiskální politiky, což je odrazem vyšší míry vládního zadlužení. Kvantitativní utahování je také podle ekonoma složitějším procesem než předchozí kvantitativní uvolňování. Utahování totiž probíhá v prostředí, „které podobné dislokace ještě nezažilo.“



Nejde tedy jen o to prostě prodat aktiva, která centrální banky v rámci kvantitativního uvolňování nakoupily. Změnilo se prostředí, a to jak kvůli samotnému uvolňování, tak z vnějších důvodů. V ekonomice jsou navíc rigidity, které vyžadují strukturální změny a uvolnění pohybu zdrojů. Frenkel v souvislosti s tímto pohybem zdrojů zmínil i „klesající chuť na globalizaci“. Podle něj ale i přesto stále existuje velká vzájemná závislost jednotlivých ekonomik a zemí ve světě.



Celkové hodnocení předchozí uvolněné monetární politiky by podle experta vyžadovalo posouzení jejích přínosů i toho, co přinesla negativního. Exit z uvolněné politiky byl přitom „trochu opožděný“, ale nyní jsou centrální banky „na dobré cestě“. Pozitivně pak ekonom vnímá rovněž současný přístup šéfa Fedu Jaye Powella, který hovoří o tom, že „nebude nikam spěchat a bude dosaženo inflačního cíle, i když ne za jeden den.“ Předčasné by také bylo vyhlašování vítězství a ekonom varuje také před ukvapeným snižováním sazeb.



Zdroj: Bloomberg