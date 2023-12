Obchodníci navyšují sázky na pokles sazeb ECB. Scénář, o kterém se ještě nedávno neuvažovalo?

Investoři začali sázet na to, že Evropa bude mezi největšími světovými centrálními bankami lídrem ve snižování úrokových sazeb poté, co jedna z nejjestřábějších političek v regionu označila zpomalení inflace za „povzbudivé“. Trhy poprvé plně nacenily šest snížení sazeb Evropskou centrální bankou v roce 2024 o 25 bps, což by znamenalo snížení klíčové sazby o 150 bazických bodů na 2,5 %. Je tu také téměř 90% šance, že cyklus uvolňování začne už v prvním čtvrtletí příštího roku, což je scénář, o kterém se ještě před třemi týdny sotva uvažovalo.

Zatímco trhy po celém světě sází na snížení sazeb, v úterý získal v Evropě tento názor zvláštní pozornost poté, co Isabel Schnabel, známý jestřáb ECB, prohlásila, že inflace vykazuje „pozoruhodné“ zpomalení a že další zvýšení nákladů na půjčky je „spíše nepravděpodobné“. Trhy šance na další zpřísnění dlouho odmítaly, ale Schnabel varovala, že je na vyloučení dalších zvýšení příliš brzy.

Pokud mají obchodníci pravdu, bude ECB první z hlavních centrálních bank, která v příštím roce sníží sazby a provede nejagresivnější cyklus uvolňování. Přesto někteří z Wall Street již varují, že očekávání ohledně snižování sazeb centrálními bankami po celém světě začínají být našponovaná. Očekává se, že Fed provede své první snížení v květnu, a to o 125 bazických bodů. Ve Velké Británii trhy aktuálně naceňují tři snížení Bank of England o 25 bps počínaje červnem s 40% šancí na čtvrté snížení. Před měsícem byla naceněna jen dvě.



Názor, že hlavní centrální banky budou muset v příštím roce měnové podmínky uvolnit, aby podpořily své ekonomiky, pomohl dluhopisům, takže se listopad stal rekordním měsícem. Výnosy 10letých amerických a německých dluhopisů se za poslední měsíc snížily o více než 45 bazických bodů. Ekvivalentní sazba u britských dluhopisů klesla o více než 30 bazických bodů.





Komentáře Schnabel přišly jen několik dní poté, co vyšla data ukazující, že inflace v eurozóně zpomalila na 2,4 %, což je mnohem méně, než ekonomové předpokládali, a přiblížila se tak 2% cíli ECB. Přestože Schnabel fakticky vyloučila další zvýšení sazeb, ohledně potenciálního snížení řekla, že „bychom měli být opatrní při vyjadřování se k něčemu, co se stane za šest měsíců“. Její kolega Boris Vujcic ho v blízké budoucnosti vyloučil, zatímco Francois Villeroy de Galhau řekl, že ECB tuto otázku prověří někdy během roku 2024.



Opatrnost získává na síle také na Wall Street, kde stratégové z v úterý řekli, že „vidí riziko, že tyto naděje budou zklamány“. Stratégové Group mezitím doporučují sázky na opce a hlavní ekonomický poradce SE Mohamed El-Erian varoval, že Fed ztrácí nad svými zprávami kontrolu. "Věřím, že Fed se zvyšováním sazeb skončil, ale nemyslím si, že to potvrzuje to, co je naceněno na trzích ohledně snižování sazeb v příštím roce," řekl El-Erian v úterý pro Bloomberg Radio.



Zdroj: Bloomberg