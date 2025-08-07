Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
ČNB překvapila jestřábí prognózou

ČNB překvapila jestřábí prognózou

07.08.2025 16:01
Autor: Dominik Rusinko, ČSOB

ČNB dnes v souladu s naším očekáváním ponechala svou základní úrokovou sazbu na 3,5 %. Tento krok podpořilo všech sedm členů bankovní rady, jak na tiskové konferenci potvrdil guvernér Aleš Michl. Jeho doprovodná rétorika se opět nesla v jestřábím duchu zdůrazňující potřebu přísné měnové politiky a omezeného prostoru pro nižší sazby.

Hlavním argumentem pro stabilitu sazeb byla podobně jako v červnu převaha proinflačních rizik. Jejich ohniskem je jádrová inflace, zejména služby jako pohostinství nebo hoteliérství. Pro centrální banku je ale čím dál méně příjemný i pohled na nemovitostní trh. Příčiny rapidního růstu cen leží sice mimo její dosah, zdražující nájemné i vyšší náklady vlastnického bydlení ale budou dále prosakovat do spotřebitelské inflace.

Bankovní rada měla zároveň k dispozici novou prognózu. Ta celkově přinesla jestřábí revizi. Výhled na inflaci byl pro tento i příští rok zvýšen o desetinu procentního bodu na 2,6 % a 2,3 %. V roce 2027 počítá ČNB s nárůstem na 2,5 %, pravděpodobně z důvodu zavedení systému emisních povolenek ETS II.

Výrazně optimističtější je centrální banka ohledně růstu české ekonomiky – v roce 2025 i 2026 odhaduje +2,6 % (původně 2,0 %, resp. 2,1 %), zřejmě kvůli odeznění rizik spojených s obchodní válkou. V roce 2027 by pak měl růst dále zrychlit na 2,9 %.

V souladu s těmito revizemi je i vyšší implikovaná trajektorie úrokových sazeb. Ta nově indikuje nejprve jejich mírný pokles a následně opětovný nárůst. Oproti květnové prognóze je tak odhad 3M PRIBOR na konci roku 2026 vyšší o zhruba 0,6 p.b. na 3,5 %.

Celkově dnešní zasedání potvrdilo jen velmi malou ochotu bankovní rady jít s úrokovými sazbami dále směrem dolů. Ke konci letošního roku ale nevylučujeme možnost ještě jednoho finálního ladění sazeb. Hlavním předpokladem takového scénáře je ale viditelné zvolnění zvýšeného momenta jádrové inflace, které zůstává i dle slov guvernéra Michla trnem v oku centrální banky.


Čtěte více:

ČEZ zvyšuje celoroční výhled pro EBITDA i očištěný zisk
07.08.2025 7:38
ČEZ zvyšuje celoroční výhled pro EBITDA i očištěný zisk
Energetická skupina ČEZ, nejvýznamnější titul pražské burzy, dosáhla v...
Skupina ČSOB v 1. pololetí: Nárůst hypoték, investic i aktivních klientů
07.08.2025 10:01
Skupina ČSOB v 1. pololetí: Nárůst hypoték, investic i aktivních klientů
Skupina ČSOB zaznamenala v letošním prvním pololetí výrazný nárůst v h...
Červnový maloobchod potvrdil solidní kondici spotřebitelů
07.08.2025 10:01
Červnový maloobchod potvrdil solidní kondici spotřebitelů
Červnový výsledek maloobchodních tržeb sice lehce zaostal za očekáván...
ČNB ponechala sazby beze změny
07.08.2025 14:30
ČNB ponechala sazby beze změny
Bankovní rada České národní banky (ČNB) podle očekávání ponechala na s...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
07.08.2025
16:01ČNB překvapila jestřábí prognózou
14:30ČNB ponechala sazby beze změny
14:14ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
13:31Dobré výsledky Eli Lilly zastínila slabší účinnost nové pilulky proti obezitě. Akcie prudce padají
11:50Pohled analytika na ČEZ: Smíšené výsledky, pozitivní revize výhledu. Podstatná část fundamentů je již v ceně  
10:50Duolingo denně používá už 48 milionů lidí. Výsledky i výhled posílají akcie o 20 % výše  
10:50Koruna před zasedáním ČNB posiluje, akcie se drží pozitivního směru  
10:01Skupina ČSOB v 1. pololetí: Nárůst hypoték, investic i aktivních klientů
10:01Červnový maloobchod potvrdil solidní kondici spotřebitelů
8:58ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Výsledky hospodaření za I. pololetí 2025
8:52Rozbřesk: ČNB dnes sazby nezmění, důležitá bude rétorika
8:43Trump oznámil stoprocentní cla na čipy, v Česku a Británii rozhodují centrální banky o sazbách  
7:55Začala platit nová americká cla vůči desítkám zemí. Trump si slibuje stovky miliard dolarů i investice
7:38ČEZ zvyšuje celoroční výhled pro EBITDA i očištěný zisk
06.08.2025
18:45Nový AI normál a současná psychologie fundamentu
17:01Průzkum Reuters: Středoevropské měny dostanou od dolaru podporu, forint ale ustoupí. Koruna zůstane na svém  
17:00Co čekat od čtvrtečních výsledků ČEZ? Pohled analytika  
16:15McDonald's odčinil první kvartál. Sází na Snack Wrap a limonády pro Gen Z
15:42JPMorgan: Svět by neměl spoléhat, že se USA po Trumpovi vrátí k nízkým clům
15:24Trump zatápí elektromobilům. Rivian a Lucid to ve druhém kvartále tvrdě odnesly

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Becton Dickinson & Co (06/25 Q3, Bef-mkt)
Block Inc (06/25 Q2, Aft-mkt)
Celsius Holdings Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
CommScope Holding Co Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
ConocoPhillips (06/25 Q2, Bef-mkt)
Constellation Energy Corp (06/25 Q2, Bef-mkt)
Crocs Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
Čína - Obchodní bilance, mld. USD
Datadog Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
Eli Lilly & Co (06/25 Q2, Bef-mkt)
Expedia Group Inc (06/25 Q2, Aft-mkt)
Gilead Sciences Inc (06/25 Q2, Aft-mkt)
Cheniere Energy Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
Kratos Defense & Security Solutions Inc (06/25 Q2, Aft-mkt)
Merck KGaA (06/25 Q2, Bef-mkt)
Monster Beverage Corp (06/25 Q2, Aft-mkt)
MP Materials Corp (06/25 Q2, Aft-mkt)
Nebius Group NV (06/25 Q2, Bef-mkt)
Peloton Interactive Inc (06/25 Q4, Bef-mkt)
Pinterest Inc (06/25 Q2, Aft-mkt)
Rheinmetall AG (06/25 Q2, Bef-mkt)
Rocket Lab Corp (06/25 Q2, Aft-mkt)
Siemens AG (06/25 Q3, Bef-mkt)
SoundHound AI Inc (06/25 Q2, Aft-mkt)
Take-Two Interactive Software Inc (06/25 Q1, Aft-mkt)
Trade Desk Inc/The (06/25 Q2, Aft-mkt)
Twilio Inc (06/25 Q2, Aft-mkt)
Vistra Corp (06/25 Q2, Bef-mkt)
Warner Bros Discovery Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
7:00Allianz SE (06/25 Q2)
7:00Deutsche Telekom AG (06/25 Q2)
7:00KBC Group NV (06/25 Q2)
8:00DE - Průmyslová výroba, y/y
9:00CZ - Maloobchodní tržby, y/y
13:00UK - Jednání BoE, základní sazba
14:00Ralph Lauren Corp (06/25 Q1)
14:00Sempra (06/25 Q2)
14:30CZ - Měnové jednání ČNB, zákl. sazba
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět