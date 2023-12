Summers: Fed je zhruba na správném místě, až ohlásí obrat, bude to seizmický moment

Lawrence H. Summers se domnívá, že poslední čísla z amerického trhu práce ukazují na liché obavy z ochlazování ekonomické aktivity. Ekonom na Bloombergu uvedl, že je ale stále dobré být opatrný s vyhlašováním vítězství nad inflací. Hladké přistání „je více ve hře, ale také bych jej nebral jako jistou věc,“ dodal Summers.



Summers podobně jako při předchozích rozhovorech klade důraz na to, aby byl Fed opatrný. Práci centrální banky přitom podle ekonoma ztěžuje to, jak se chovají trhy. I pouhý výhled na konec cyklu zvedání sazeb či jejich pokles totiž tlačí dolů výnosy dlouhodobých dluhopisů. Akciový trh pak „má tendenci růst“ a obojí dohromady má opačný efekt než dosavadní utahování monetární politiky.



Ekonom se podle svých slov stále domnívá, že trhy to s očekávaným poklesem sazeb přehánějí. Nicméně celkově jde o detaily ve srovnání s tím, jak moc se ještě před rokem odchylovalo nastavení monetární politiky od toho, co bylo s ohledem na vývoj inflace třeba. Nyní je trh „zhruba na správném místě“. A až ohlásí obrat ve své politice, „půjde o seizmický okamžik.“ Proto by měla být centrální banka velmi opatrná a měla by čekat na jasné důkazy, že inflace je již ukotvená na nižších úrovních. Taková situace podle ekonoma momentálně není.



Ekonom Bharat Ramamurti na Bloombergu připomněl, že Fed má dvojí mandát a musí sledovat jak inflaci, tak trh práce. Hladké přistání, o kterém se často hovoří, by podle něj hodně připomínalo přesně to, co se nyní v americké ekonomice děje. Ta je totiž v mnoha oblastech stále hodně silná a recese není pravděpodobná. Pokud se pak bude hospodářství pohybovat „na současné trajektorii“, bude to znamenat, že inflace bude klesat k cíli centrální banky a zároveň bude pokračovat slušná tvorba pracovních míst.



Ramamurti uvedl, že americkou ekonomiku táhne zejména spotřebitel spolu s investicemi firemního sektoru. V tuto chvíli jsou související data „mimořádně pozitivní a není v nich známka slabosti“. Významný vliv může mít na další vývoj ceny ropy, k tomuto tématu expert připomněl dřívější uvolnění strategických rezerv. Nyní americká vláda tyto rezervy opět doplňuje, a to za ceny, při kterých podle ekonoma „vytváří zisk pro daňové poplatníky“.



Ramamurti působil také jako poradce vlády a její ekonomická politika se podle něj řídí konceptem, o kterém hovořil Wayne Gretzky: Nejezdit tam, kde je puk teď, ale tam, kam puk míří. I o tom, jaká byla ekonomická politika současné vlády, bude totiž nakonec hovořit její konečný výsledek, který se může projevit i v příštích volbách.



Zdroj: Bloomberg