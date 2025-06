Muskův velký návrat?

Zakladatel Intelligent Alpha Doug Clinton na Yahoo Finance hovořil o tom, že Elon Musk formálně odešel z Washingtonu a vrátil se k práci pro Teslu a své další společnosti. Podle investora by akcionáři měli být z tohoto vývoje nadšení a Muskovi se postupně povede vrátit se do role „hrdiny“ poté, co si prošel fází „záporáka“.

Clinton v uvedené souvislosti zavzpomínal na Steva Jobse, který podle něj také dosáhl úspěchu a pak přišlo období, kdy hledal další cestu. To se mu povedlo a slavil nové úspěchy. V tomto smyslu by Muskův příběh mohl být podobný. Tedy alespoň podle Clintona. Na Yahoo Finance se také ptali na zprávy o tom, že se Musk věnuje drogám, a to ve stále větší intenzitě. Je to téma, kterému by se měli věnovat i investoři?



Clinton na uvedenou otázku odpověděl, že jde o něco, co by investoři měli vnímat. Podobné zprávy se u Muska objevují opakovaně a Clinton je nepovažuje za něco negativního. Opak by platil ve chvíli, kdy by drogy ovlivňovaly „Muskovo fungování“, k čemuž nyní nedochází. Na otázku týkající se robotaxíků od Tesly Clinton odpověděl, že firma by měla začít testy s malým počtem vozidel, ale do září by podle svých plánů měla již provozovat tisíce těchto aut. Akcii by prospělo, kdyby se tyto plány potvrdily, v minulosti totiž často docházelo k posunům ve dříve ohlášených datech.



Když se nyní Musk vrací zpět k tomu, aby plně pracoval pro své firmy, robotaxíky budou podle investora pravděpodobně jedničkou na jeho seznamu. Co se týče investic do akcií Tesly, „je chybou sázet proti Muskovi, i když ne vždy je dobré sázet vždy slepě na něj.“ Poslední měsíc ukazuje u akcie optimismus, ale podle experta fundament nedává velký prostor pro další růst. Jeho společnost akcie Tesly nyní nevlastní, na to, aby je kupovala, by musel přijít určitý cenový pokles. K tomu Clinton dodal, že z akcií Tesly se může stát titul podobný meme akciím, který se obchoduje hlavně jako „sázky na Elona“.



Na závěr rozhovoru Clinton odpovídal na dotaz, jak jeho společnost vybírá akcie. Pracuje totiž na základě velkého jazykového modelu a Clinton uvedl, že největší podíl z akcií v portfoliu firmy má nyní společnost NVIDIA, ale největší podíl celkově má zlato. Intelligent Alpha tak svým způsobem sází na dva extrémy:



Na jedné straně Intelligent Alpha drží tituly spojené s umělou inteligencí. Ta bude podle společnosti dál významným investičním tématem, které se letos opět dostane do popředí pozornosti investorů. Tato „agresivnější“ část portfolia je pak doplněna vyloženě defenzivní částí, jejíž součástí je i zmíněné zlato. Sem řadí investor i některé evropské akcie, které se na počátku roku obchodovaly s nízkými valuacemi. K tomu dodal, že doposud takové portfolio sloužilo jeho firmě velmi dobře, a to i ve srovnání s tím, jak si vede akciový index S&P 500.



Zdroj: Yahoo Finance