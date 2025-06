Cooperman hovoří o drahém trhu, Belski o chytrých drobných investorech

Investor Leon Cooperman hovořil na Bloombergu o tom, že svůj konzervativní pohled na americké akciové trhy v posledních týdnech nezměnil. Valuace tu podle něj leží vysoko s ohledem na množství problémů, které v USA jsou. Navíc rostou dlouhodobé sazby, což také nepřispívá k atraktivitě akcií.



Investor dodal, že mezi problémy řadí i americkou vládu, dodal však, že „všechny cykly jsou přechodné“. Na otázku týkající se toho, jak by investoři nyní měli postupovat, pak odpověděl i vzpomínkou na své vlastní začátky. V roce 1967 totiž nastoupil do banky a v následujících letech trhy nepřipisovaly žádné udržitelné zisky. Svou kariéru ale Cooperman založil na hledáni jednotlivých zajímavých akcií a dokázal tak projít i obdobím, kdy trh jako celek stagnoval či klesal. Veřejnost se tedy může upínat na celý akciový index, ale ten je nyní podle experta hodně drahý. Jednotlivé společnosti přitom mohou být na rozdíl od něj zajímavé.







Hostem na Bloombergu byl i Brian Belski z BMO Capital Markets a ten se domnívá, že trhy nyní operují na novém základě. Chtějí, aby jim firmy dokazovaly, že něčeho dosáhnou, nezaměřují se na to, zda je firmy něčím vystraší. Podle Belskiho si akcie mohou vést dobře i v případě, že by došlo k růstu výnosů dlouhodobých obligací. U sazeb a výnosů totiž podle něj dochází k normalizaci z předchozího stavu extrémně nízkých výnosů. Dlouhodobý průměr je přitom u desetiletých vládních dluhopisů na 5 %.



Musí technologie i nadále stát v čele trhu? Belski míní, že velké technologické firmy tuto pozici mít nemusí, u nich je „vše o likviditě“ a BMO nyní na těchto titulech drží podvážené pozice. K tomu expert dodal, že na trhu je stále dlouhodobý býčí trend, někteří lidé se ale snaží predikovat velké skoky směrem nahoru, a to podle Belskiho není ani na takovém trhu odpovídající. Na to, aby akcie dál výrazně rostly, se musí podobným směrem pohnout také fundament a čísla firem.



Na otázku týkající se monetární politiky Belski odpověděl, že sazby zůstávají relativně nízko ve vztahu k historickým standardům, zaměstnanost se drží vysoko a celkově expert hodnotí dosavadní politiku Fedu jako velmi dobrou. A pokles sazeb není třeba na to, aby akcie dál rostly. Tématem na akciovém trhu pro druhou polovinu roku pak bude ziskovost firem v prostředí cel. Na závěr rozhovoru pak hovořil o rčení, podle kterého hedge fondy a někteří další institucionální investoři představují „chytré peníze“ a proti nim stojí drobní investoři. Jak toto rozdělení Belski vnímá?







Podle stratéga již nějakou dobu platí opak a skutečně chytrými penězi jsou právě retailoví investoři. Dokazovat by to měl vývoj na trhu po roce 2020, kdy právě drobní investoři lépe odhadovali vývoj na velkých technologických akciích. Instituce se naopak nyní více věnují trendům a méně fundamentu, také „zapomněly na příběhy“. Těm zase věnují velkou pozornost drobní investoři.



Zdroj: Bloomberg