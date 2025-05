Morgan Stanley: Tři silné akcie, které budou růst i po výsledcích

Sázet na výsledky je hodně riskantní a po výsledcích je potenciál růstu už většinou malý. ale vybrala tři akcie, které mají stále dostatek prostoru pro růst i po čtvrtletních výsledcích a zároveň mají doporučení „nadvážit“.



Philip Morris



Analytik Eric Serotta a jeho tým zvýšili cenový cíl na International na 182 USD za akcii z původních 156 USD poté, co tato společnost dodala lepší výsledky za první čtvrtletí, než se očekávalo. „Silné výsledky za 1Q a překonání konsenzu jsou ve vysoce náročném prostředí spotřebního zboží výjimkou,“ napsal analytik.



U tohoto tabákového giganta očekává „růst odhadů a obranyschopnost“ a poznamenal, že akcie „si zaslouží další přehodnocení“. Serotta je obzvláště optimistický ohledně portfolia bezdýmných produktů společnosti.



Akcie tohoto tabákového giganta letos vzrostly o 41 %.







Netflix



Streamovací gigant je odolný, napsal analytik Brian Nowak po zprávě o výsledcích společnosti za první čtvrtletí. „Stále věříme, že vykáže další růst ARM [průměrné tržby na člena] a že letos rozšíří svůj reklamní byznys v souladu s odhady nebo i nad ně, i když makroekonomické prostředí oslabí,“ napsal.



Nowak zvýšil svůj cenový cíl na akcie Netflixu na 1 200 USD za akcii z 1 150 USD a chválil stabilní výsledky společnosti. „Netflix je předvídatelný byznys, měřeno po čtvrtletích,“ uvedl s tím, že disponuje cenovou sílou spolu s konkurenční výhodou, která je bezkonkurenční.



Akcie letos vzrostly téměř o 28 %.







O’Reilly



I přes smíšené výsledky z konce dubna má tento americký maloobchodní prodejce autodílů příliš atraktivní poměr rizika a odměny na to, aby byl ignorován, uvedl analytik Simeon Gutman a zvýšil svůj cenový cíl na tuto společnost na 1 580 USD za akcii z 1 450 USD. „ORLY by mohl dosáhnout významného růstu zisku na akcii, pokud se mu podaří udržet si hrubé marže v prostředí cel,“ napsal Gutman a vyzval klienty, aby akcie nakupovali s tím, že tato firma má schopnost náročnému makroprostředí odolat.



„ORLY by měl být lépe připraven na současné celní prostředí než většina maloobchodníků v tomto sektoru, vzhledem k cenové síle sektoru a ke kombinaci s nákupní pákou společnosti,“ uvedl. „Dokud ORLY získává čím dál větší podíl na trhu, býčí scénář zůstává neporušený,“ uzavřel Gutman.



Akcie O’Reilly vzrostly letos o více než 14 %.







Zdroj: CNBC, Patria