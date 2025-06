Vztah USA a Číny se zhoršuje a doléhá na sentiment, ropa však roste

Donald Trump obvinil Čínu, že porušuje dohody, na což reagovala stejným způsobem Čína a obvinila z porušování obchodní dohody USA. Namísto pokračování rozhovorů, které měly postupně dostat k jednacím stolu oba prezidenty, tedy nejspíš směřujeme v další výměně v rámci obchodní války, která cestu k finální dohodě oddálí. Vedle toho Trump prohlásil, že chce zdvojnásobit cla na ocel a hliník na 50 procent od 4. června. Po klidnějším období se tedy opět situace zhoršuje, a přestože to investoři berou už s rezervou, negativní dopad je vidět.



Akcie v Evropě kolem poledního klesají, a to v čele s nizozemským trhem (AEX -0,8 pct). CAC40 je dole o 0,7 procenta, DAX ztrácí 0,5 pct a FTSE100 se drží jen těsně v červeném. Americké futures pak naznačují pokles o 0,5-0,7 procenta. Nedaří se ani dluhopisům, jejichž výnosy se na 10Y splatnosti zvedají v USA i Německu o 4 bps. Eurodolar stoupá na 1,1420 a i další měnové páry ukazují, že zhoršení situace kolem cel americké měně nesvědčí. Roste cena zlata, ale také ropy, která je dnes asi +3,5 procenta. V tomto případě cenu táhne hlavně rozhodnutí OPEC+ o navýšení těžby, které má od července činit 411 kb/d, tedy méně, než se trh obával.

Odpoledne je na programu americký index ISM z průmyslu. Ten má za květen prostor ke zlepšení, poté co z dubna na květen docházelo k uklidnění, snižování cel a celkovému ujištění, že to nejhorší máme za sebou. Firmy by tak rizika pro svůj byznys měly hodnotit příznivěji.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:50 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.9149 -0.0238 24.9412 24.9001 CZK/USD 21.8180 -0.6421 21.9695 21.7820 HUF/EUR 402.6154 -0.3093 404.2420 402.3870 PLN/EUR 4.2573 -0.0107 4.2763 4.2482

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.2227 0.6282 8.2349 8.1704 JPY/EUR 163.0905 -0.1919 163.4646 163.0535 JPY/USD 142.8265 -0.8149 143.9890 142.7560

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8435 0.0148 0.8442 0.8423 CHF/EUR 0.9339 0.0106 0.9357 0.9325 NOK/EUR 11.5282 -0.4907 11.5981 11.5249 SEK/EUR 10.8642 -0.1805 10.8996 10.8499 USD/EUR 1.1419 0.6301 1.1437 1.1349

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5423 -0.8167 1.5542 1.5409 CAD/USD 1.3694 -0.3417 1.3734 1.3675