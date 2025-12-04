Hledat v komentářích

Detail - články
Morgan Stanley: Trhy budou Fedu diktovat, co má dělat. Akcie míří k novým rekordům

Morgan Stanley: Trhy budou Fedu diktovat, co má dělat. Akcie míří k novým rekordům

04.12.2025 6:10
Autor: Redakce, Patria.cz

Bloomberg poukazuje na novou analýzu Morgan Stanley, podle které se index S&P 500 příští rok dostane na 7800 bodů a americké akcie se nachází v novém býčím trhu. Jeho hlavním tahounem by měla být ziskovost obchodovaných společností, a to zejména v sektorech a oblastech, které doposud zaostávaly.

Na Bloombergu o tomto pohledu hovořil stratég banky Mike Wilson. Uvedl, že obavy v něm nebudí ekonomika, ale to, že Fed bude postupovat příliš pomalu se snižováním sazeb. Ekonomika je přitom nyní „slabá, ale zlepšuje se situace v její soukromé části.“ Sektory neprovázané s vládními výdaji totiž podle stratéga procházely „přelévající se recesí“, která se neukazovala na agregátní úrovni, ale byla zřejmá v určitých částech hospodářství. Tato recese podle něj nyní končí a situace v soukromém sektoru se zlepšuje.

Wilson tak nehovoří na rozdíl od některých jiných stratégů o blížící se recesi, ale snižování sazeb Fedem je podle něj podmínkou k tomu, aby se zlepšila ziskovost i v sektorech, které doposud zaostávaly. A to včetně bydlení, komodit, zboží dlouhodobé spotřeby a dalších citlivějších na sazby. „Fed musí dělat více, musí snížit sazby a možná i pracovat s rozvahou.“ K tomu stratég dodal, že během posledních pár měsíců začala na trzích chybět likvidita, což se podle něj projevuje i na kryptoměnách. „A jako obvykle budou trhy diktovat Fedu, co má dělat, jsou jako malé děti, podle kterých bude Fed jednat.“



Likvidita je podle experta těžko měřitelná, ale na druhou stranu je zřejmé, že hraje na trzích velkou roli. Ve výsledku to znamená, že samotné chování trhů ukazuje, jestli je likvidity dostatek, nebo ne. A jak bylo uvedeno, v poslední době se podle Wilsona objevují jasné známky, že jí není dostatek. Jde o jedno z rizik, která by mohla stát proti popsanému hlavnímu scénáři s pokračujícím růstem akciového trhu.

Wilson řekl, že sleduje, jak trhy požadují investiční disciplínu u společností, které vynakládají velké výdaje do umělé inteligence. Situace je přitom taková, že proběhlo kolo získávání financí na tuto oblast, podílely se na něm významně i dluhopisové trhy. „Peníze tedy jsou a investovány budou. Otázka je, kolik vydělají a kdy to bude.“ V roce 2026 se objeví jasnější odpovědi na tyto otázky. A zdravé je, pokud se investoři už nyní snaží více rozlišit, jak úspěšné mohou konkrétní firmy být. A je také zřejmé, že vznikají úplně nové podnikatelské modely a aplikace nových technologií.

Na závěr Wilson hovořil o tom, že se dlouhodobě drží názoru, podle něhož si trhy prosadí svou. Mnozí s tímto pohledem nesouhlasí, ale podle něj si trhy dovedou prosadit snižování sazeb i vyšší nabídku likvidity. Souvisí to s tím, jak velkou váhu hraje v americké ekonomice finanční sektor. Ve výsledku tak už má Fed jasný závazek udržovat finanční stabilitu. Navíc bude podle experta napomáhat k tomu, aby dluhopisové trhy stále financovaly vládní výdaje. „Neříkám, že je Fed závislý na Bílém domě, ale není nezávislý, co se týče trhů a nutnosti financovat vládní rozpočet.“

Zdroj: Bloomberg

 

