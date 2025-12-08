Začátek týdne je pomalý a změnu směru trhům nepřináší

Začátek týdne na trzích přinesl smíšené signály. Čínský zahraniční obchod potvrzuje slabou domácí poptávku kompenzovanou exportem, zatímco Peking plánuje změnu kurzu právě směrem k domácímu trhu. Německý průmysl překvapil růstem a z ECB zazněl jestřábí tón – Isabel Schnabelová připustila, že další pohyb sazeb může být vzhůru. Akciové trhy však reagují vlažně, obchodování zůstává klidné.
Už zkraje týdne stihl vyjít čínský zahraniční obchod, který ladí s nastavením ekonomiky - relativně slabá domácí poptávka je kompenzována větším důrazem na export. To ovšem vláda plánuje změnit, neboť posílení domácí poptávky má být prioritou pro příští rok. Německá průmyslová výroba podle dat dokázala za říjen překonat očekávání vyšším (meziměsíčním) růstem. Isabel Schnabelová z ECB řekla, že je v pohodě s tržními sázkami, že příští pohyb úrokových sazeb bude už nahoru. Podle ní narostla důvěra v ekonomiku a zavírání mezery výstupu či fiskální expanze budou působit proinflačně.
Celkově ovšem přicházející zprávy měly nevýrazný dopad na obchodování s akciemi. Zprvu to vypadalo na lehký pokles evropských trhů, které se však následně zvedají a obchoduje se smíšeně. Změny hlavních indexů jsou celkově pouze drobné. Americké futures se nacházejí mírně v plusu.
Zdá se tedy, že start dalšího týdne nezmění charakter obchodování, na který jsme si zvykli v posledních dnech, tedy pozvolný růst cen akcií a výnosů dluhopisů. Ty dnes stoupají hlavně na evropské straně, s podporou prohlášení z ECB. Eurodolar ovšem svůj vzestup záhy přerušil a vrací se k 1,1650. Zlato v pondělí skoro stagnuje.
Koruna lehce slábne na obou hlavních párech, přičemž vůči euru se obchoduje na 24,24. Česká průmyslová výroba za říjen překonala očekávání a solidní byla i data o zahraničním obchodě. Krom toho pozitivně překvapil také německý průmysl. Koruna však nechává data stranou zájmu.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:51 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2400
|0.1446
|24.2512
|24.1966
|CZK/USD
|20.8040
|0.0688
|20.8115
|20.7460
|HUF/EUR
|382.5925
|0.2314
|382.8205
|381.2869
|PLN/EUR
|4.2302
|0.0261
|4.2326
|4.2263
|CNY/EUR
|8.2355
|0.0602
|8.2504
|8.2292
|JPY/EUR
|181.1590
|0.2146
|181.2050
|180.4986
|JPY/USD
|155.4895
|0.1091
|155.5460
|154.9030
|GBP/EUR
|0.8745
|0.1157
|0.8755
|0.8734
|CHF/EUR
|0.9369
|0.0043
|0.9375
|0.9360
|NOK/EUR
|11.7880
|0.1742
|11.7939
|11.7661
|SEK/EUR
|10.9521
|0.0321
|10.9633
|10.9394
| USD/EUR
|1.1651
|0.1061
|1.1672
|1.1640
|AUD/USD
|1.5065
|-0.0796
|1.5078
|1.5037
|CAD/USD
|1.3821
|0.0380
|1.3835
|1.3813