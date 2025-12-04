Hledat v komentářích

Koruna slábne po inflačním překvapení, zatímco akcie se sunou dál vzhůru

04.12.2025 10:39
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Zajímavé překvapení přišlo ráno z domácí ekonomiky. Inflace v listopadu podle předběžných údajů spadla na 2,1 procenta z 2,5 procenta, zatímco se čekalo udržení tempa. Meziměsíčně ceny klesly o 0,3 procenta. Koruna zareagovala oslabením a její kurz míří nad 24,20 za euro, respektive proti dolaru na 20,73.

Hlavní trhy zůstávají naladěny pozitivně. Akcie včera na Wall Street, ale také v Číně a nyní v Evropě, se posouvají dál pomalým tempem vzhůru. Index DAX stoupá o 0,6 procenta, CAC40 nebo AEX přidávají 0,3 procenta a FTSE100 nepatrně klesá. Americké futures naznačují start další obchodní seance v zámoří na červené nule.

Smíšené zprávy, které nám včera dodaly reporty ADP či ISM, se na obchodování projevily minimálně, takže to vypadá, že si trh chce počkat dva týdny na tvrdá data z ekonomiky a nehodlá se mezitím stresovat méně důležitými statistikami.

Odolnost sentimentu vůči technologiím prověřila zpráva o tom, že Microsoft snížil svým prodejcům kvóty pro navyšování prodejů AI produktů. Následně se ale firma ohradila proti závěrům z tisku s tím, že to neznamená očekávání menšího růstu. Akcie Microsoftu to odnesly menší ztrátou, dopad na zbytek trhu příliš vidět není.

Japonským dluhopisům pomohla úspěšná aukce 30Y papírů, načež výnos této splatnosti spadl asi o šest bps a vymazal včerejší nárůst. Výnosy dluhopisů na západních trzích naopak stoupají, a to asi o dva bps.

Eurodolar mezitím míří dál mírně nahoru a obchoduje se na 1,1675. Kryptoměny lehce stoupají a pomáhají tak držet pozitivní sentiment k riziku. Dnes jsou na programu další data z americké ekonomiky, ale opět půjde z tržního pohledu o méně důležité statistiky.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:39 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2086 0.3871 24.2261 24.0940
CZK/USD 20.7310 0.3461 20.7420 20.6605
HUF/EUR 381.7015 0.2126 381.7545 380.6629
PLN/EUR 4.2294 0.0796 4.2316 4.2239
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.2577 0.1499 8.2588 8.2357
JPY/EUR 180.8630 -0.1515 181.3139 180.7281
JPY/USD 154.8840 -0.2059 155.5410 154.7800
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8750 0.0972 0.8754 0.8739
CHF/EUR 0.9341 0.0943 0.9350 0.9328
NOK/EUR 11.7632 0.1850 11.7650 11.7259
SEK/EUR 10.9591 0.1700 10.9667 10.9343
USD/EUR 1.1677 0.0467 1.1682 1.1653
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5118 -0.2244 1.5153 1.5106
CAD/USD 1.3961 0.0774 1.3970 1.3948
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 


