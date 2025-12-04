Koruna slábne po inflačním překvapení, zatímco akcie se sunou dál vzhůru

Zajímavé překvapení přišlo ráno z domácí ekonomiky. Inflace v listopadu podle předběžných údajů spadla na 2,1 procenta z 2,5 procenta, zatímco se čekalo udržení tempa. Meziměsíčně ceny klesly o 0,3 procenta. Koruna zareagovala oslabením a její kurz míří nad 24,20 za euro, respektive proti dolaru na 20,73.
Hlavní trhy zůstávají naladěny pozitivně. Akcie včera na Wall Street, ale také v Číně a nyní v Evropě, se posouvají dál pomalým tempem vzhůru. Index DAX stoupá o 0,6 procenta, CAC40 nebo AEX přidávají 0,3 procenta a FTSE100 nepatrně klesá. Americké futures naznačují start další obchodní seance v zámoří na červené nule.
Smíšené zprávy, které nám včera dodaly reporty ADP či ISM, se na obchodování projevily minimálně, takže to vypadá, že si trh chce počkat dva týdny na tvrdá data z ekonomiky a nehodlá se mezitím stresovat méně důležitými statistikami.
Odolnost sentimentu vůči technologiím prověřila zpráva o tom, že snížil svým prodejcům kvóty pro navyšování prodejů AI produktů. Následně se ale firma ohradila proti závěrům z tisku s tím, že to neznamená očekávání menšího růstu. Akcie to odnesly menší ztrátou, dopad na zbytek trhu příliš vidět není.
Japonským dluhopisům pomohla úspěšná aukce 30Y papírů, načež výnos této splatnosti spadl asi o šest bps a vymazal včerejší nárůst. Výnosy dluhopisů na západních trzích naopak stoupají, a to asi o dva bps.
Eurodolar mezitím míří dál mírně nahoru a obchoduje se na 1,1675. Kryptoměny lehce stoupají a pomáhají tak držet pozitivní sentiment k riziku. Dnes jsou na programu další data z americké ekonomiky, ale opět půjde z tržního pohledu o méně důležité statistiky.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:39 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2086
|0.3871
|24.2261
|24.0940
|CZK/USD
|20.7310
|0.3461
|20.7420
|20.6605
|HUF/EUR
|381.7015
|0.2126
|381.7545
|380.6629
|PLN/EUR
|4.2294
|0.0796
|4.2316
|4.2239
|CNY/EUR
|8.2577
|0.1499
|8.2588
|8.2357
|JPY/EUR
|180.8630
|-0.1515
|181.3139
|180.7281
|JPY/USD
|154.8840
|-0.2059
|155.5410
|154.7800
|GBP/EUR
|0.8750
|0.0972
|0.8754
|0.8739
|CHF/EUR
|0.9341
|0.0943
|0.9350
|0.9328
|NOK/EUR
|11.7632
|0.1850
|11.7650
|11.7259
|SEK/EUR
|10.9591
|0.1700
|10.9667
|10.9343
| USD/EUR
|1.1677
|0.0467
|1.1682
|1.1653
|AUD/USD
|1.5118
|-0.2244
|1.5153
|1.5106
|CAD/USD
|1.3961
|0.0774
|1.3970
|1.3948