Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Konec týdne na historickém maximu? Akcie v pátek postupují vpřed

Konec týdne na historickém maximu? Akcie v pátek postupují vpřed

05.12.2025 11:10
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Silné podněty na trhu v posledních dnech chybějí. Od nedávného poklesu se ale kupci do akcií vracejí, a třebaže postup indexů není velký v rámci jednotlivých dní, vytrvalost ukazuje, že se sentiment před koncem roku opět upevnil.

Článek se odemkne 05.12.2025 12:10

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Netflix jedná o koupi HBO Max a studií Warner Bros za 5 miliard USD
05.12.2025 9:05
Netflix jedná o koupi HBO Max a studií Warner Bros za 5 miliard USD
Netflix vede exkluzivní jednání o akvizici studií Warner Bros a stream...
Rozbřesk: Za zvýšeným růstem mezd jsou nadále převážně služby a stavebnictví
05.12.2025 9:10
Rozbřesk: Za zvýšeným růstem mezd jsou nadále převážně služby a stavebnictví
Průměrná mzda rostla ve třetím kvartále meziročně o 7,1 % a lehce zvon...
Český maloobchod v říjnu rostl, táhla kosmetika a sport
05.12.2025 9:57
Český maloobchod v říjnu rostl, táhla kosmetika a sport
Maloobchodní tržby v Česku v říjnu meziročně vzrostly o 2,8 %, stejně ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
05.12.2025
11:14Jan Bureš: Maloobchodní tržby opět nabírají rychlost
11:10Konec týdne na historickém maximu? Akcie v pátek postupují vpřed  
9:57Český maloobchod v říjnu rostl, táhla kosmetika a sport
9:10Rozbřesk: Za zvýšeným růstem mezd jsou nadále převážně služby a stavebnictví
9:05Netflix jedná o koupi HBO Max a studií Warner Bros za 5 miliard USD
8:51Exkluzivní jednání Warner Bros. & Netflix, na burzu vstoupila čínská odpověď na Nvidii a Indie posiluje vztahy s Ruskem  
6:03Rosenberg: Na konci příštího roku budou sazby u 2,5 procenta, reálné příjmy jsou v recesi
04.12.2025
22:01Trhy vyhlíží rozhodnutí Fedu  
17:36Jeden „dolarový detail“ a vývoj americké, evropské a čínské ekonomiky v následujících letech
16:47Bloomberg: Meta se chystá výrazně omezit výdaje na virtuální svět metaverse
15:03Jan Bureš: Česká inflace klesá výrazněji, v hlavní roli opět potraviny
14:25CNBC: EU zvyšuje těžbu vzácných kovů díky závodu přímo na hranicích s Ruskem
13:40Novo Nordisk to s Alzheimerem nevzdává. I přes neúspěch studií ukázal semaglutid potenciál
12:16Šéf Anthropicu: Některé firmy to s investicemi do AI přehánějí
10:58Webinář Investiční trefy a přešlapy 2025 s Pavlem Mokošem dnes od 15:00!
10:39Koruna slábne po inflačním překvapení, zatímco akcie se sunou dál vzhůru  
10:27J&T Global Finance XVI., s.r.o: Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu
10:07Jan Bureš: Průměrná mzda zvolnila, stále však bude živit rychlý růst spotřeby
9:33Inflace v listopadu zvolnila, meziměsíčně ceny klesly
9:26Karo Leather klesl ve 3. čtvrtletí provozní zisk, mírně vzrostly tržby. Firma se připravuje na Prime Market a zpětný odkup akcií

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Victoria's Secret & Co (10/25 Q3, Bef-mkt)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět