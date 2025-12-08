Čína přehodnocuje ekonomické priority. Domácí poptávka hlavním motorem růstu

Čínské politbyro stanovilo pro rok 2026 jasnou prioritu - posílení domácí poptávky. Peking chce vybudovat silný vnitřní trh a zmírnit závislost na globálním obchodu. Vrcholní představitelé slibují aktivnější fiskální politiku, mírně uvolněnou měnovou politiku a dlouhodobé plánování, které má zajistit „dobrý start“ do nového pětiletého období. Rizika spojená s dluhem a nemovitostmi ustupují do pozadí a hlavní důraz se přesouvá na domácí růst.
Nejvyšší čínští představitelé stanovili jako hlavní ekonomickou prioritu pro rok 2026 posílení domácí poptávky v době, kdy Peking hledá ochranu před riziky plynoucími z globálního obchodu, píše Bloomberg. „Musíme se držet domácí poptávky jako hlavního motoru a vybudovat silný domácí trh,“ slíbilo politbyro Komunistické strany vedené prezidentem Si Ťin-pchingem během prosincového zasedání, podle oficiální agentury Sin-chua.
Vrcholní představitelé se zavázali zachovat „aktivnější“ fiskální politiku a držet „mírně uvolněnou“ měnovou politiku, přičemž cílem je „dobrý start“ do příštího pětiletého období hospodářského plánování, které začíná v roce 2026, uvádí zpráva.
Na schůzce také slíbili úpravy politiky „napříč cyklem“, což zdůrazňuje dlouhodobé plánování přesahující volatilitu hospodářského růstu. Je to poprvé od prosince 2023, co se tato formulace objevila v komuniké politbyra.
Prevence a řešení rizik v klíčových oblastech (což obvykle odkazuje na nebezpečí dluhu místních vlád, u nemovitostí a ve finančním sektoru) byla posunuta o tři místa směrem ke konci seznamu osmi hlavních priorit pro rok 2026. To naznačuje, že Peking může klást větší důraz na růst poté, co klesly investice v rámci kampaně na omezení mimobilančních půjček místních úřadů.
Tento závazek přichází po ztrátě ekonomického momenta v posledních měsících v důsledku rychlého poklesu investic. Další výzvy mohou přijít v novém roce, kdy růst exportu bude relativně ohrožen zpomalením po překvapivě silném roce 2025. Spotřeba se pravděpodobně bude snažit se zotavit po jednom nejslabších období za poslední roky, což donutí vládu k navýšení veřejných výdajů.
Prosincové zasedání obvykle nastavuje tón pro Ústřední ekonomickou pracovní konferenci, která následně poskytuje podrobnosti o prioritách politiky na následující rok. Konkrétnější opatření a číselné cíle, jako je cíl hospodářského růstu a velikost rozpočtového deficitu, nebudou zveřejněny, dokud se čínský parlament nesejde na svém výroční zasedání začátkem března.