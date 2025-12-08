Odešel Hans-Jörg Rudloff. Osobnost investičního světa stála i u začátků Patria Finance

V úvodu prosince skonal švýcarsko-německý bankéř Hans-Jörg Rudloff, kterému se přezdívalo „Král eurobondů“. Bylo mu 85 let. Svým vizionářským přístupem proměnil evropské kapitálové trhy a stal se významnou osobností globálního investičního bankovnictví. Nesmazatelnou stopu Rudloff zanechal také při formování českého kapitálového trhu a začátcích Patria Finance, neboť de facto patřil mezi její zakladatele.
O Rudloffově úmrtí informovaly nejprve Marcuard Heritage a Atlantis Marcuard, švýcarské společnosti pro správu majetku, které pomáhal zakládat. Hans-Jörg Rudloff se narodil v roce 1940 v Bernu, kde vystudoval vysokoškolský obor ekonomie. Profesní kariéru odstartoval v roce 1965 v Credit Suisse v Ženevě, o tři roky později se přestěhoval do New Yorku a nastoupil do Kidder Peabody, kde zůstal jedenáct let. Vrcholu a mezinárodní slávy dosáhl v 80. a 90. letech, když zásadně ovlivnil rozvoj globálních kapitálových trhů. Nejprve jako CEO Credit Suisse First Boston (CSFB) v Londýně a později jako předseda Capital.
Proslul jako „Eurobond King“ neboli „Král eurobondů“. Jeho práce v CSFB zásadně ovlivnila rozvoj eurobondového trhu a pomohla Londýnu stát se centrem globálního investičního bankovnictví. Pod jeho vedením se objem emisí eurobondů zvýšil z desítek miliard na stovky miliard dolarů, což změnilo podobu mezinárodních kapitálových toků.
Stopa v Patria Finance
Ve své bohaté kariéře zanechal hlubokou stopu také v českém investičním bankovnictví. Správně předpověděl pád Berlínské zdi, a proto byl připraven rychle rozšířit pobočky CSFB do střední a východní Evropy. V Praze pak v roce 1994 spoluzaložil Patria Finance jako první investiční banku v České republice.
Podpora v prvních letech Patrie ze strany Rudloffa byla klíčová: jednak dala směr rozvoje a jednak také ovlivnila například ustanovení kapitálového trhu v České republice. Patria byla hned od prvních let svého fungování inovátorem v oblasti investičního bankovnictví v Česku: emise v korporátních dluhopisů, equity research, integrovaná platforma služeb – equity+fixed income traiding, corporate finance, M&A a asset management. Jednalo se zkrátka o služby, které se na českém trhu etablovaly na začátku 90. let.
„Raketový vzestup Patrie by bez Rudloffa nebyl možný a jeho osobní podíl na celkovém rozvoji v 90. letech byl jednoznačný. Přestože byla Patria jen jedním projektem v jeho bohatém životě, jedná se o důležitý otisk investičního bankéře celosvětového formátu. Měl jsem možnost s ním pracovat ale hlavně se od něho spoustu věcí naučit a celoživotně se inspirovat,“ vzpomíná Petr Kováč, investiční bankéř, který v Patrii po mnoho let působil.
Rudloff toho ale hodně udělal i pro český kapitálový trh jako takový, neboť dokázal přivést pozornost a zájem zahraničních investorů do CEE. “Například byl organizátorem roadshow akcií Českého Telecomu v počátcích obchodování s tímto titulem,” dodává Kováč.
Působení v představenstvech mimo bankovnictví
Vedle bankovnictví Rudloff působil v představenstvech významných společností jako , BlueBay Asset Management či Rosněfť. Byl aktivní v poradních orgánech mezinárodních finančních institucí. Jeho vliv přesahoval hranice Evropy – byl respektovaným poradcem vlád, centrálních bank i globálních korporací.
Svůj odchod z investičního bankovnictví oznámil v roce 2014, když odstoupil z funkce předsedy Capital. „Po celý život zůstal nohama na zemi, byl přístupný a vtipný, a ztělesňoval hodnoty a ctnosti švýcarského bankovnictví: spolehlivost, diskrétnost, ušlechtilost a excelenci,“ píše server finews.com.
„Dokonce i kritici, kteří Rudloffa označovali za arogantního nebo podlého, připouštěli, že nikdo nemá lepší síť kontaktů nebo představivost pro chytré a odvážné obchody,“ dodává Bloomberg News.