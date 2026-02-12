Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
CSG získává investiční rating Baa3 od Moody's, výhled zůstává stabilní

CSG získává investiční rating Baa3 od Moody's, výhled zůstává stabilní

12.02.2026 17:21
Autor: ČTK

Ratingová agentura Moody’s posunula zajištěné seniorní dluhopisy skupiny Czechoslovak Group do investičního pásma na stupeň Baa3, a to díky zlepšení řízení firmy po vstupu na burzu, zjednodušené kapitálové struktuře a konzervativnější finanční strategii. Současně agentura očekává, že CSG bude v následujících letech generovat silný volný peněžní tok a těžit z příznivé poptávky v evropském obranném průmyslu. Výhled zůstává stabilní, což odráží očekávání pokračujícího růstu, zdravé likvidity i obezřetného nakládání s dluhy.

Ratingová agentura Moody's zlepšila hodnocení zajištěných seniorních dluhopisů české zbrojařské skupiny Czechoslovak Group (CSG) na stupeň Baa3 z dosavadního Ba1. Rating tak nově spadá do investičního pásma. Výhled zůstává stabilní, což znamená, že agentura v nejbližší době nečeká další změnu hodnocení. Vyplývá to ze zprávy, kterou Moody's zveřejnila na svých internetových stránkách.

Moody's zároveň zrušila rating celé skupiny (CFR) Ba1 a rating pravděpodobnosti selhání (PDR) Ba1-PD, a to v návaznosti na zvýšení ratingu zajištěných seniorních dluhopisů do investičního pásma. Podle agentury je to běžný postup po zařazení emitenta do investičního pásma. Moody's dodala, že ratingy stáhla z vlastních obchodních důvodů.

Zvýšení ratingu odráží podle Moody's zlepšení řízení firmy po vstupu na burzu, jednodušší kapitálovou strukturu a poměrně konzervativní finanční politiku. Společnost plánuje od roku 2027 vyplácet dividendu ve výši 30 až 40 procent čistého zisku a chce dlouhodobě udržet zadlužení na umírněné úrovni. Emise nových akcií za 750 milionů eur posílí hotovost firmy a sníží její dluh, část prostředků navíc poslouží ke splacení některých závazků, což dále zjednoduší strukturu financování. Do budoucna by se firma měla postupně přesunout od zajištěného k nezajištěnému dluhu.

CSG zároveň vykazuje silný provozní výkon a firma má výhled budoucích příjmů. Moody's očekává, že díky příznivému vývoji v evropském obranném průmyslu bude podnik dál růst, postupně zvyšovat marže a v letech 2026 a 2027 generovat silný volný peněžní tok.

Stabilní výhled podle Moody's znamená, že agentura očekává pokračující silné výsledky CSG v příštích 12 až 18 měsících i v delším období. Poptávka po obranné munici by měla zůstat vysoká díky příznivé situaci na trhu. Zároveň se předpokládá, že firma bude nadále hospodařit obezřetně, tedy držet pod kontrolou zadlužení i dostatek hotovosti, a to i v případě, že bude zvažovat další akvizice.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, protože jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Pokud se rating nachází ve spekulativním pásmu, nemohou do dluhopisů daného subjektu zpravidla investovat velcí institucionální investoři, například penzijní fondy.

 

Čtěte více:

Pohled analytika na CSG, největší IPO evropského obranného průmyslu
21.01.2026 6:08
Pohled analytika na CSG, největší IPO evropského obranného průmyslu
Společnost Czechoslovak Group oznámila záměr vstoupit v nadcházejících...
První den CSG na burze: Enormní poptávka v Praze, Strnad nejbohatším zbrojařem světa
23.01.2026 19:02
První den CSG na burze: Enormní poptávka v Praze, Strnad nejbohatším zbrojařem světa
Cena akcií zbrojařské skupiny Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Mic...
Patria jako první zahajuje pokrývání CSG: Silné fundamenty se střetávají s férově oceněnou realitou
03.02.2026 13:41
Patria jako první zahajuje pokrývání CSG: Silné fundamenty se střetávají s férově oceněnou realitou
Patria Finance jako první v průzkumu Bloombergu zahajuje pokrývání akc...
Excalibur Army ze skupiny CSG získala v Asii zakázku na obrněná vozidla za šest miliard
05.02.2026 16:26
Excalibur Army ze skupiny CSG získala v Asii zakázku na obrněná vozidla za šest miliard
Společnost Excalibur Army ze skupiny CSG získala v jihovýchodní Asii z...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
12.02.2026
17:21CSG získává investiční rating Baa3 od Moody's, výhled zůstává stabilní
17:17Zlato, akcie a vliv AI na bezpečné přístavy
16:06Výsledky Nebiusu skončily pod odhady Wall Street, neocloudová firma ale slibuje silný rok
15:32Obchodní dohoda mezi EU a Indií: Dopady na Česko a Evropu
13:52Krugman o kryptoměnách, prodávání Ameriky a novém zlatu
12:15Čína se zbavuje amerických dluhopisů, trh je však absorbuje a zůstává stabilní
11:45Německé akcie ukazují ostatním směr vzhůru, efekt včerejších dat vyprchává  
10:38Platební obr Adyen lehce zmírnil výhled, jeho akcie se propadly o dvacet procent
10:38Mercedes dojíždí na čínskou konkurenci. Automobilka hlásí prudký propad zisku a varuje před náročným rokem
10:01Skupina ČSOB v roce 2025: Silný růst financování bydlení a investic
9:34McDonald's zvýšil čtvrtletní zisk i tržby
9:15Rozbřesk: Lednový pokles nezaměstnanosti jako záminka pro stabilní sazby Fedu v březnu
8:50Trhy dnes zamíří výše: Asijské vůči americkým nejdravější ve století, americká sněmovna chce odvrátit cla vůči Kanadě, česká posunula rozpočet  
6:01Kudy teče AI capex: Tři nové Investiční tipy Patrie  
11.02.2026
22:03Smíšená nálada na Wall Street: Investoři stále nedokáží "docenit" vyšší kapitálové výdaje a k tomu všemu silnější trh práce  
17:18Čínské vlny
15:23Trh práce není slabý, jeho vývoj naopak oddaluje snižování sazeb Fedu
15:05Emerging markets lámou rekordy. Investoři tam rotují z předražené Ameriky
13:30Kaplan: Investoři hledají alternativy k dolarovým aktivům, stabilita měny je klíčová
11:57Bankovní asociace zlepšila odhad letošního hospodářského růstu na 2,6 procenta

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00UK - HDP, q/q
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
16:00USA - Prodeje starších domů, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět