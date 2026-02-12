CSG získává investiční rating Baa3 od Moody's, výhled zůstává stabilní

Ratingová agentura Moody’s posunula zajištěné seniorní dluhopisy skupiny Czechoslovak Group do investičního pásma na stupeň Baa3, a to díky zlepšení řízení firmy po vstupu na burzu, zjednodušené kapitálové struktuře a konzervativnější finanční strategii. Současně agentura očekává, že CSG bude v následujících letech generovat silný volný peněžní tok a těžit z příznivé poptávky v evropském obranném průmyslu. Výhled zůstává stabilní, což odráží očekávání pokračujícího růstu, zdravé likvidity i obezřetného nakládání s dluhy.
Ratingová agentura zlepšila hodnocení zajištěných seniorních dluhopisů české zbrojařské skupiny Czechoslovak Group (CSG) na stupeň Baa3 z dosavadního Ba1. Rating tak nově spadá do investičního pásma. Výhled zůstává stabilní, což znamená, že agentura v nejbližší době nečeká další změnu hodnocení. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila na svých internetových stránkách.
Moody's zároveň zrušila rating celé skupiny (CFR) Ba1 a rating pravděpodobnosti selhání (PDR) Ba1-PD, a to v návaznosti na zvýšení ratingu zajištěných seniorních dluhopisů do investičního pásma. Podle agentury je to běžný postup po zařazení emitenta do investičního pásma. dodala, že ratingy stáhla z vlastních obchodních důvodů.
Zvýšení ratingu odráží podle zlepšení řízení firmy po vstupu na burzu, jednodušší kapitálovou strukturu a poměrně konzervativní finanční politiku. Společnost plánuje od roku 2027 vyplácet dividendu ve výši 30 až 40 procent čistého zisku a chce dlouhodobě udržet zadlužení na umírněné úrovni. Emise nových akcií za 750 milionů eur posílí hotovost firmy a sníží její dluh, část prostředků navíc poslouží ke splacení některých závazků, což dále zjednoduší strukturu financování. Do budoucna by se firma měla postupně přesunout od zajištěného k nezajištěnému dluhu.
CSG zároveň vykazuje silný provozní výkon a firma má výhled budoucích příjmů. očekává, že díky příznivému vývoji v evropském obranném průmyslu bude podnik dál růst, postupně zvyšovat marže a v letech 2026 a 2027 generovat silný volný peněžní tok.
Stabilní výhled podle znamená, že agentura očekává pokračující silné výsledky CSG v příštích 12 až 18 měsících i v delším období. Poptávka po obranné munici by měla zůstat vysoká díky příznivé situaci na trhu. Zároveň se předpokládá, že firma bude nadále hospodařit obezřetně, tedy držet pod kontrolou zadlužení i dostatek hotovosti, a to i v případě, že bude zvažovat další akvizice.
Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, protože jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Pokud se rating nachází ve spekulativním pásmu, nemohou do dluhopisů daného subjektu zpravidla investovat velcí institucionální investoři, například penzijní fondy.