Skupina ČSOB v roce 2025: Silný růst financování bydlení a investic

Skupina ČSOB má za sebou působivý rok 2025. Počet aktivních klientů vzrostl o desítky tisíc, výrazně ale narostl také objem úvěrů a aktiv pod správou. Čistý zisk dosáhl 19,8 miliardy korun, což je oproti roku 2024 o pět procent více. Tahounem byl zejména rekordní zájem o financování bydlení a výrazný posun v digitalizaci služeb – včetně první plně online hypotéky v Česku.
Počet aktivních klientů ČSOB se v porovnání s předchozím rokem rozrostl o 76 tisíc, zatímco celkový objem úvěrů i úvěrů na bydlení se zvýšil o osm procent. Objem aktiv pod správou meziročně stoupl dokonce o 13 procent.
„Uplynulý rok přinesl příznivý vývoj české ekonomiky, růst reálných mezd při stabilní a nízké inflaci, oživení trhu bydlení i dobré výsledky investičních produktů. Skupině ČSOB i našim klientům se dařilo. Rekordně jsme financovali bydlení, podnikání i investice lidí a firem. Naši klienti hledají optimální rozložení finančních prostředků a my jim v tom jdeme naproti. Stavíme a nadále budeme stavět na síle skupiny. Díky široké nabídce spořicích a investičních nástrojů zůstává silným a stabilním partnerem, na kterého se mohou vždy spolehnout,“ říká Aleš Blažek, generální ředitel ČSOB.
Masivní růst financování bydlení
Klienti ČSOB loni uzavřeli hypoteční úvěry za 94 miliardy korun, což bylo meziročně o 49 procent více, a úvěry ze stavebního spoření v objemu 20 miliard korun, což byl meziroční nárůst o 76 procenta. „K lepšímu bydlení jsme v roce 2025 pomohli rekordním 32 700 domácností v Česku. Rozsah poptávky po financování bydlení předčil naše očekávání díky snižování úrokových sazeb hypoték, růstu cen nemovitostí a inovacím v produktové nabídce. I pro letošní rok předpokládáme další růst objemu hypoték, dynamika na trhu by se ale měla zmírnit,“ uvádí Blažek.
ČSOB jako první zavedla hypotéku kompletně online
ČSOB se stala první a zatím jedinou bankou, která nabízí kvalifikovaný digitální podpis BankiD QSIGN od společnosti Bankovní identita. Díky němu jako v první v Česku zavedla možnost uzavření hypotéky kompletně online bez nutnosti fyzických návštěv při vyřizování podpisů hypotečních i zástavních smluv, a to i pro klienty jiných bank. Tento digitální způsob podepisování využívá v ČSOB více než 60 procent klientů.
Další úspěšnou inovací se loni stala ČSOB Hypotéka bez nemovitosti, která posílila postavení kupujících na realitním trhu. Klient si sjednává hypotéku ještě předtím, než si najde konkrétní byt nebo dům, a díky tomu se na trhu dostává do stejné pozice jako kupující s hotovostí.
„Inovace v oblasti bydlení patří mezi dlouhodobé priority skupiny ČSOB. Proto se věnujeme digitalizaci hypoték, podporujeme rekonstrukce a úsporné bydlení i nové modely financování, například tzv. rent-to-own model ve spolupráci se startupem Ownest. Cílem je, aby ČSOB byla silným partnerem pro klienty i pro měnící se trh bydlení,“ prozrazuje Aleš Blažek.
Mobilní bankovnictví používá takřka 1,6 milionu klientů
Celkový objem spravovaných aktiv loni meziročně stoupl o 13 procent a majetek v podílových fondech se zvýšil dokonce o 15 procent. Na trh v roce 2025 vstoupil ČSOB Nemovitostní fond, který získal od klientů již více než 1,5 miliardy korun. Fond umožňuje retailovým investorům podílet se na výnosech z komerčních nemovitostí v Česku a na Slovensku, jako jsou retail parky, logistické a výrobní objekty, kanceláře a hotely.
Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví ČSOB Smart meziročně narostl o 126 tisíc na 1,58 milionu a dosáhl podílu 85 procent na celkovém počtu aktivních digitálních klientů. Důležitou součástí aplikace je i digitální asistentka Kate, která po pěti letech od uvedení do provozu zvládá zpracovávat ročně miliony interakcí se zákazníky.
Financování firem a nová centrála ČSOB Pojišťovny
Objem úvěrů pro firmy a podnikatele loni stoupl o sedm procent na 418 miliard korun, když mezi hlavní oblasti financování patřily úsporná energetická řešení a nemovitostní projekty. ČSOB se například podílí na financování zatím největšího rezidenčního projektu Libereckého kraje Nová Kunratická, který má celkem zahrnout až 620 bytových jednotek.
ČSOB Pojišťovna postaví novou centrálu, která bude stát v horizontu tří až čtyř let v pardubickém areálu Prokopka a bude splňovat nejpřísnější environmentální nároky. Hlavními kritérii budou začlenění do okolního prostředí, podpora biodiverzity, dopravní napojení a služby pro občany. ČSOB Pojišťovna loni překonala hranici jednoho milionu pojištěných vozidel.
Komplexní vzdělávací služby v kyberbezpečnosti
ČSOB, Policie ČR a loni spustily nový vzdělávací projekt na zvýšení kyberbezpečnosti firem, podnikatelů a institucí s cílem edukovat zástupce čtvrt milionu firem, podnikatelů, bytových družstev, obcí, škol nebo nemocnic. V roce 2025 tímto projektem prošlo zhruba 95 tisíc zástupců z řad právnických osob a organizací. ČSOB s Policií ČR také dlouhodobě vzdělávají spotřebitele v otázkách kybernetické a digitální prevence. Školení, seminářů a kurzů se zúčastnilo přes 1,5 milionu osob. Loni ČSOB se společností spustily unikátní vzdělávací portál Penězověda pro učitele a rodiče.
Skupina ČSOB významně přispívá do státního rozpočtu ČR. Za rok 2025 očekává odvod ve výši 11,6 miliardy Kč. Celková suma zahrnuje daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty, srážkovou daň z úroků, odvody na sociální a zdravotní pojištění placené za zaměstnance a takzvané bankovní daně, kam se řadí příspěvky do Fondu pojištění vkladů, Fondu pro řešení krize a Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.