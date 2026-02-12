McDonald's zvýšil čtvrtletní zisk i tržby

Americký řetězec restaurací rychlého občerstvení ve čtvrtém čtvrtletí meziročně zvýšil čistý zisk o sedm procent na 2,16 miliardy dolarů (zhruba 44 miliard Kč). Čtvrtletní tržby firmě vzrostly o deset procent na více než sedm miliard dolarů. Řetězec se v poslední době snaží lákat zákazníky nabídkou cenově dostupnějších jídel a intenzivnějším marketingem.
Tržby restaurací otevřených nejméně rok se ve čtvrtém čtvrtletí zvýšily o 5,7 procenta. Překonaly tak očekávání analytiků, kteří jejich růst podle průzkumu společnosti LSEG odhadovali v průměru na 3,7 procenta. V samotných Spojených státech, které jsou největším trhem podniku, tyto tržby stouply o 6,8 procenta. Růst tak vykázaly již třetí čtvrtletí za sebou.
"Tím, že nasloucháme zákazníkům a podnikáme opatření, jsme zlepšili návštěvnost," uvedl šéf podniku Chris Kempczinski. V celém loňském roce firma zvýšila čistý zisk o čtyři procenta na 8,56 miliardy dolarů. Její celoroční tržby vzrostly rovněž o čtyři procenta na téměř 27 miliard dolarů.
Řetězec působí rovněž v České republice, kde minulý měsíc otevřel svou 140. restauraci. Předloni do restaurací McDonalds's v Česku zavítalo 53,5 milionu zákazníků.