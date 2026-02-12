Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
McDonald's zvýšil čtvrtletní zisk i tržby

McDonald's zvýšil čtvrtletní zisk i tržby

12.02.2026 9:34
Autor: ČTK

Americký řetězec restaurací rychlého občerstvení McDonald's ve čtvrtém čtvrtletí meziročně zvýšil čistý zisk o sedm procent na 2,16 miliardy dolarů (zhruba 44 miliard Kč). Čtvrtletní tržby firmě vzrostly o deset procent na více než sedm miliard dolarů. Řetězec se v poslední době snaží lákat zákazníky nabídkou cenově dostupnějších jídel a intenzivnějším marketingem.

Tržby restaurací McDonald's otevřených nejméně rok se ve čtvrtém čtvrtletí zvýšily o 5,7 procenta. Překonaly tak očekávání analytiků, kteří jejich růst podle průzkumu společnosti LSEG odhadovali v průměru na 3,7 procenta. V samotných Spojených státech, které jsou největším trhem podniku, tyto tržby stouply o 6,8 procenta. Růst tak vykázaly již třetí čtvrtletí za sebou.

"Tím, že nasloucháme zákazníkům a podnikáme opatření, jsme zlepšili návštěvnost," uvedl šéf podniku Chris Kempczinski. V celém loňském roce firma zvýšila čistý zisk o čtyři procenta na 8,56 miliardy dolarů. Její celoroční tržby vzrostly rovněž o čtyři procenta na téměř 27 miliard dolarů.

Řetězec McDonald's působí rovněž v České republice, kde minulý měsíc otevřel svou 140. restauraci. Předloni do restaurací McDonalds's v Česku zavítalo 53,5 milionu zákazníků.

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
12.02.2026
9:34McDonald's zvýšil čtvrtletní zisk i tržby
9:15Rozbřesk: Lednový pokles nezaměstnanosti jako záminka pro stabilní sazby Fedu v březnu
8:50Trhy dnes zamíří výše: Asijské vůči americkým nejdravější ve století, americká sněmovna chce odvrátit cla vůči Kanadě, česká posunula rozpočet  
6:01Kudy teče AI capex: Tři nové Investiční tipy Patrie  
11.02.2026
22:03Smíšená nálada na Wall Street: Investoři stále nedokáží "docenit" vyšší kapitálové výdaje a k tomu všemu silnější trh práce  
17:18Čínské vlny
15:23Trh práce není slabý, jeho vývoj naopak oddaluje snižování sazeb Fedu
15:05Emerging markets lámou rekordy. Investoři tam rotují z předražené Ameriky
13:30Kaplan: Investoři hledají alternativy k dolarovým aktivům, stabilita měny je klíčová
11:57Bankovní asociace zlepšila odhad letošního hospodářského růstu na 2,6 procenta
11:55Akcie stále pod tlakem pochybností o AI, na programu důležitá data  
11:51Bitcoin dál klesá, zatímco asijské akcie lámou rekordy. Slabé objemy přitom značí další propad  
10:13Evropský software zpomaluje, hardware jede na vlně AI boomu  
10:10Dassault Systemes hlásí slabé výsledky i výhled, akcie padají nejvíce od roku 2002
8:45Rozbřesk: Trhy mají strach z masivních investic do AI. Je oprávněný?
8:39Obavy z AI zasahují tradiční finanční firmy a Paramount dál bojuje o Warner Bros.  
6:03AI investice zvyšují volatilitu na trzích. S&P 500 se po růstu může znovu octnout pod tlakem
10.02.2026
22:01Výnosy dluhopisů klesly po slabších maloobchodních tržbách  
17:37Akcie a „dluhové“ QE
15:07Spotify trhla rekordy v počtu nových uživatelů i marži, akcie vyskočily o 18 procent  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00UK - HDP, q/q
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
16:00USA - Prodeje starších domů, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět