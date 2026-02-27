Hledat v komentářích

Duolingo hlásí silná čísla, ale slabý výhled podkopává důvěru. Cíl sto milionů denních uživatelů do 2028

Duolingo hlásí silná čísla, ale slabý výhled podkopává důvěru. Cíl sto milionů denních uživatelů do 2028

27.02.2026 10:12
Autor: Jakub Blaha, Patria Finance

Duolingo má za sebou rok, který na první pohled vypadá mimořádně. Denní aktivní uživatelé vzrostli na 52,7 milionu, tedy o 30 %, platících je 12,2 milionu (+28 %), celoroční tržby dosáhly 1,04 mld.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Váš názor
  • Přidat názor
    duolingo me fascinuje
    27.02.2026 11:16

    vyklesani za 8 mesicu z 544 na 115 a po oznameni zpetneho odkupu pokles na 89 usd - takovy patern lze vysledovat na vicero akciich - tomu rikam AI pomsta nebo spis AI zeitgeist - na aktualnim PE je to podle me super investice - blbe je ze AI si takovymi stock bude hrat jak se ji zamane
    eple
