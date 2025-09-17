Hledat v komentářích

GEVORKYAN hlásí za první letošní pololetí dvouciferný růst a ambiciózní výhled do roku 2030

17.09.2025 9:25
Autor: Redakce, Patria.cz

GEVORKYAN oznamuje své výsledky za první pololetí letošního roku a zároveň aktualizuje výhled na fiskální rok 2025 i pětiletý výhled.

Společnost GEVORKYAN, a.s. vykázala za první pololetí roku 2025 tržby ve výši 42,2 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 11 %, a EBITDA ve výši 13,8 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 15 %, přičemž marže EBITDA dosáhla 32,7 % (+1,2 p.b. meziročně).

Společnost dále vykázala provozní EBIT ve výši 4,6 milionu EUR v 1. pololetí 2025, což představuje nárůst o 12,0 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, a zisk po zdanění (EAT) ve výši téměř 3,0 milionu EUR, což představuje nárůst o 17,9 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Na základě silných výsledků za první pololetí, potvrzených objednávek a očekávaných příznivých podmínek společnost GEVORKYAN pro rok 2025 předpokládá růst tržeb o 11–18 % a EBITDA o 15–23 % při marži EBITDA kolem 36 %.

V pětiletém období společnost GEVORKYAN očekává meziroční růst tržeb (CAGR) ve výši 10–16 % a meziroční růst EBITDA (CAGR) ve výši 10–18 %, podpořený robustní zakázkovou knihou a novými kontrakty v leteckém a obranném průmyslu a dalších strategických odvětvích.

Zdroj: GEVORKYAN, a.s.

 

Čtěte více:

GEVORKYAN ve čtvrtletí zlepšil tržby, zisk i marži a dostává práškovou metalurgii do nových odvětví včetně zbrojařství
16.05.2025 8:51
GEVORKYAN ve čtvrtletí zlepšil tržby, zisk i marži a dostává práškovou metalurgii do nových odvětví včetně zbrojařství
Společnost GEVORKYAN, lídr v oblasti práškové metalurgie, jehož akcie ...


