Detail - články
GEVORKYAN v prvních 9 měsících pokračuje v růstu tržeb i zisku, potvrzuje výhled

GEVORKYAN v prvních 9 měsících pokračuje v růstu tržeb i zisku, potvrzuje výhled

19.11.2025 8:21, aktualizováno: 19.11. 12:01
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Aktualizováno

GEVORKYAN vykázal za prvních devět měsíců roku 2025 tržby přes 63,5 milionu EUR, což představuje meziroční růst o 8,7 %. EBITDA vzrostla o více než 17 % na téměř 23 milionů EUR a marže se zvýšila na 36 %. Firma zároveň potvrdila ambiciózní výhled pro rok 2025 i následujících pět let. Gevorkyan se tak dál profiluje jako dynamická, růstová společnost.

Společnost GEVORKYAN, a.s., evropský lídr v oblasti práškové metalurgie, oznámila vybrané finanční a provozní výsledky za devět měsíců končících 30. září 2025. Výsledky potvrzují pokračující růst tržeb i ziskovosti, podpořený získáváním nových zákazníků a strategickými akvizicemi.

„Výsledky třetího čtvrtletí potvrzují správnost naší strategie zaměřené na inovace, akvizice a rozšiřování zákaznické základny. Vidíme silnou poptávku po našich produktech a věříme, že rok 2025 bude dalším milníkem v našem růstu,“ uvedlo vedení společnosti.

Za prvních devět měsíců roku 2025 dosáhla společnost tržeb přes 63,5 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 8,7 %. EBITDA vzrostla o více než 17 % na téměř 23 milionů EUR, přičemž EBITDA marže se zvýšila o 2,6 procentního bodu na 36 %.

„Vysokou efektivitu dokládá EBITDA marže na úrovni 36,2 %, přičemž silné zaměření na investice do robotizace a optimalizace výroby, stejně jako poskytnutý výhled, ukazují, že udržení ziskovosti vysoko nad hodnotami obvyklými v odvětví je jednou z priorit firmy,“ vyzdvihuje analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

V samotném třetím čtvrtletí firma vykázala provozní EBIT ve výši 8,84 milionu EUR a čistý zisk po zdanění (EAT) dosáhl 4,42 milionu EUR. „Z výsledků Gevorkyanu za 3Q lze určitě vyzdvihnout samotné překonání průběžného plánu, kterého společnost dosáhla zejména díky zlepšení nákladové efektivity,“ uvedl Tomáš Vlk. „Výdaje na materiál a energie rostly jen mírně a společnost zároveň udržela jednociferný růst osobních nákladů. I na úrovni tržeb je přitom výsledek velmi dobrý, když došlo k překonání vlastního průběžného plánu,“ dodává Vlk.

"Po 3Q drží firma odhad na EBITDu za letošní rok na úrovni 30-32 mil. EUR, což je vzhledem k dosavadnímu růstu zisku dosažitelné," uvádí Tomáš Vlk. "Co se týče aktualizovaného výhledu do roku 2029, důvěru v dosažitelnost plánů může Gevorkyan opřít o několik faktorů. Je to obecně vysoké procento tržeb pokrytých kontrakty, vstup do segmentu obrany, který by měl v Evropě slušně expandovat i v následujících letech, a dále úspěšné dokončení akvizice v Polsku, která začne přispívat k tržbám," dodává analytik.

Na základě dosažených výsledků společnost potvrdila optimistický výhled pro celý fiskální rok 2025. Očekává růst tržeb o 11 až 18 % a růst EBITDA o 15 až 23 %. Dlouhodobý pětiletý plán počítá s průměrným ročním růstem tržeb o 10 až 16 % a růstem EBITDA o 10 až 18 %. 

"Gevorkyan se dál profiluje jako dynamická, růstová společnost. Odráží se to v relativně velkém CAPEXu se zaměřením na růst kapacity a efektivitu výroby. Investice mají začít postupně klesat až od roku 2027 a plán na budoucí snižování zadlužení má být teprve představen," uzavírá Vlk.

 
 

