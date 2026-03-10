Skupina M2C hlásí stabilní obrat. Ziskovost stlačily posunuté akvizice a náročné ekonomické podmínky

Skupina M2C zveřejnila předběžné hospodářské výsledky za rok 2025, které potvrzují stabilní obrat, ale zároveň tlak na ziskovost způsobený časovým posunem akvizic, náročnějším ekonomickým prostředím a vyššími personálními náklady spojenými s expanzí. Celkový obrat dosáhl 4,48 mld. Kč, z toho zahraniční aktivity meziročně vzrostly o 11 %, zatímco český trh mírně oslabil. Skupina na výsledky reaguje přijetím opatření na zvýšení provozní efektivity a chystá aktualizaci tříletého strategického výhledu, který představí investorům na květnovém Start Days.
Celkový obrat M2C dosáhl v roce 2025 neauditovaného konsolidovaného čistého obratu ve výši 4,48 mld. Kč, což je úroveň srovnatelná s rokem 2024. Z toho Česká republika činila 3,19 mld. Kč (meziroční pokles o cca 1,3 %) a zahraniční aktivity 1,29 mld. Kč (meziroční růst o cca 11 %). Oproti původnímu orientačnímu výhledu prezentovanému při IPO (cca 4,93 mld. Kč) je rozdíl způsoben především časovým posunem realizace plánovaných akvizic (cca 350 mil. Kč očekávaného obratu) a odkladem náběhu projektu LKQ (cca 150 mil. Kč).
Předběžný odhad zisku EBITDA za Českou republiku za rok 2025 dosahuje přibližně 175 mil. Kč. Celková skupinová EBITDA bude v souladu s odhadem prezentovaným na Start Days v listopadu 2025, tedy v rozmezí 140-150 mil. Kč. Ziskovost částečně zaostala za původními interními očekáváními, a to zejména z důvodu časového posunu realizace plánovaných akvizic, postupného náběhu významných zahraničních projektů, náročnějšího ekonomického prostředí a růstu personálních nákladů v souvislosti s expanzí.
„I přes meziroční tlak na ziskovost se pohybujeme nad úrovní let 2022 a 2023. Máme plnou kontrolu nad cash flow i kapitálem získaným z IPO. Do dalších let vstupujeme se strategickým plánem a jasným cílem postupně zvyšovat provozní efektivitu,“ uvedl finanční ředitel společnosti Ivo Dostál.
Na domácím trhu se v průběhu roku 2025 projevila zvýšená opatrnost části klientů, zejména v průmyslových segmentech. Některé společnosti omezovaly outsourcing vybraných služeb, odkládaly investice nebo kladly vyšší důraz na optimalizaci nákladů a cenovou efektivitu. Podniky tak reagovaly na přetrvávající inflační tlaky, geopolitickou nejistotu, dopady války na Ukrajině a zpomalení průmyslové výroby v některých odvětvích. „Rok 2025 nebyl jednoduchý. Zároveň však potvrdil stabilitu našeho byznysu a finanční disciplínu skupiny. Část plánovaných projektů byla časově posunuta, nikoli zrušena. Dlouhodobá strategie technologické transformace a mezinárodní expanze zůstává beze změny,“ uvedl CEO skupiny Bárta.
Vedení Skupiny M2C v reakci na vývoj roku 2025 přijalo konkrétní opatření zaměřená na stabilizaci ziskovosti a zvýšení provozní efektivity. U nových obchodních případů je nyní kladen vyšší důraz na maržovou kvalitu a návratnost kapitálu. Na základě zkušeností z roku 2025 připravuje vedení Skupiny M2C aktualizovaný tříletý strategický výhled, který bude představen investorům během Start Days v květnu 2026. Strategický rámec bude klást důraz zejména na postupné zvyšování provozní ziskovosti, efektivnější využití zahraničních aktivit a cílené technologicky orientované akvizice s rychlejším přínosem do hospodářského výsledku.