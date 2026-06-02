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Kofole stouply v prvním čtvrtletí tržby o 13,7 % a provozní zisk o více než 15 %

Kofole stouply v prvním čtvrtletí tržby o 13,7 % a provozní zisk o více než 15 %

02.06.2026 17:46
Autor: ČTK

Nápojářské skupině Kofola stouply v letošním prvním čtvrtletí tržby o 13,7 procenta na 2,38 miliardy korun. Provozní zisk EBITDA jí vzrostl o 15,2 procenta na 187,4 milionu korun. Kofola to dnes oznámila v tiskové zprávě. Uvedla, že se dařilo nealkoholickým novinkám napříč trhy, včetně variant bez cukru. Nárůst cen energií a vstupních surovin daný složitou geopolitickou situací a konfliktem na Blízkém východě se podle Kofoly podařilo vykompenzovat úsporami.

"V tomto kvartálu jsme pokračovali v budování a posilování našich značek a kompletního portfolia nealko nápojů. V oblasti investic jsme v březnu dokončili výstavbu nové skladovací haly v českém závodě v Mnichově Hradišti a zároveň pokračovali s výstavbou skladovací haly ve slovenské Rajecké Lesné," uvedl generální ředitel Kofoly v Česku a na Slovensku Daniel Buryš.

Tržby Kofoly v hlavním nealko segmentu Česka a Slovenska vzrostly meziročně téměř o deset procent. Podle firmy k tomu přispělo i počínající zotavování slovenského trhu po loňském zavedení cukrové daně. K dalšímu růstu napomohly akvizice společností ASO Vending a Nobilis Tilia.

"Pivovary Zubr čelily v prvním čtvrtletí propadu na exportních trzích o 21 procent, což vedlo k celkovému poklesu kvartálních tržeb o pět procent. Na domácím českém trhu však značka Zubr posílila o tři procenta a stala se šampionem soutěže Pivex 2026. Značky Holba a Litovel zopakovaly loňské tržby, i když objemově zaznamenaly mírný pokles," uvedla Kofola. Pivům nadále rostl prodej plechovek.

"Regionálně silnou pozici potvrdila Radenska Adriatic, která úspěšně reagovala na dynamické tržní prostředí. Ve Slovinsku stouply tržby o více než pět procent a v Chorvatsku o 14 procent," uvedla Kofola. Divize se podle ní důsledně zaměřila na úpravu nákladů, čímž úspěšně absorbovala i tlaky v podobě růstu minimálních mezd na obou trzích.

Výrazný nárůst vykázala síť UGO, která nabízí čerstvé ovocno-zeleninové šťávy a provozuje Salaterie a Freshbary. "Tržby zaznamenaly dvouciferný růst. EBITDA za první čtvrtletí je nyní více než 1,5krát vyšší než ve stejném období loňského roku," uvedl generální ředitel společnosti UGO Trade Marek Farník. Síti díky expanzi nabídky jídel rostl i prodej baleného sortimentu.

"Celkové hospodaření Kofoly potvrzuje robustnost byznys modelu celé skupiny a schopnost adekvátně reagovat na lokální tržní anomálie i geopolitickou volatilitu. Výsledky za první čtvrtletí roku 2026 ukazují, že Kofola je v dobré finanční kondici," uvedla firma.

Kofola sídlící v Ostravě má 15 výrobních závodů na pěti evropských trzích. K výrobkům firmy vedle stejnojmenného nápoje patří nápoje značek Rajec, Korunní, Ondrášovka, Kláštorná Kalcia, Jupí, Vinea nebo Semtex. Do skupiny patří výrobce čerstvých šťáv a salátů UGO, český producent bylinných směsí a čajů Leros, výrobce piv Holba, Zubr a Litovel Pivovary Zubr, slovinská společnost Radenska a chorvatský výrobce minerálních vod Studenac. Kofola má přes 4000 zaměstnanců.


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