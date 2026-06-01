Eisman: Jediná věc, která by ospravedlnila valuaci SpaceX

Jedinou věcí, která by ospravedlnila valuaci akcií SpaceX, by bylo to, kdyby se staly kultovní akcií retailových investorů. Tak na svém populárním Youtube kanále hodnotí plánované IPO zmíněné Muskovy společnosti investor Steve Eisman, který vešel ve známost zejména díky finanční krizi roku 2008.
Akcie SpaceX by měly být uvedeny na trhu 12. června a mělo by jít „o největší IPO v historii“. Elon Musk má podle investora určitě obrovské ambice, což je znát i z toho, že misí společnosti SpaceX je posunout život na jiné planety. „Celková mise zní jako Star Trek a ten já mám rád,“ pokračoval Eisman s tím, že SpaceX chce také těžit nerosty na asteroidech. A podobná prohlášení určitě znějí lépe, než když nějaká jiná společnost hovoří o snaze zvýšit marže.
Nasdaq také změnil pravidla pro zahrnování akcií do hlavních indexů tak, aby se tam dostala i společnost SpaceX. Obvykle se také většina akcií při primárním úpisu nabízí institucionálním investorům, v tomto případě se ale IPO orientuje hlavně na ty retailové. Podle Eismana je to právě proto, že jde „o jediný způsob, jak ospravedlnit její valuaci“. Jak bylo zmíněno, jde to podle něj pouze tak, že se akcie stanou mezi retailovými investory „kultovními“. Takže jde o „IPO sci-fi příběhu pro sci-fi kult“.
Eisman připomněl, že aktivity firmy jsou trojího druhu - jde o lety do vesmíru, k tomu Starlink a nakonec datová centra a další aktivity kolem umělé inteligence. Celkový potenciální trh „Musk a bankéři na ospravedlnění valuací odhadli na 28,5 bilionu dolarů“. „Je to trh jen o něco málo menší než současný produkt Spojených států a je zajímavé, že většinu z něj má představovat AI, která je nyní nejmenší ze všech tří divizí.“
Současná čísla už „nejsou tak odvážná“ řekl Eisman k následující tabulce s tržbami a provozními zisky všech tří divizí v prvním čtvrtletí letošního roku:
Eisman poukázal zejména na 28% pokles tržeb v segmentu letů do vesmíru, který firma vysvětluje načasováním vládních zakázek a celkových objednávek. Investor si ale myslí, že číslo podobného rozsahu ukazuje na problémy, i když celkově mohou být lety do vesmíru zajímavé. „Je tu jen jeden velmi dobrý byznys a tím je konektivita, tedy Starlink.“ Eisman také přidal srovnání tržních kapitalizací vybraných technologických firem s růstem tržeb v prvním čtvrtletí a s valuacemi – s poměrem cen akcií s tržbami na akcii. Zdůraznil, že valuace je u Muskovy společnosti zdaleka nejvyšší, ale růst tržeb je naopak nejnižší:
„Na ospravedlnění této valuace potřebujete poezii, nebo musíte vyrůst na soustavné dietě sci-fi příběhů,“ řekl investor. A zmínil i spekulace o tom, že Elon Musk by po uvedení akcií SpaceX na trh rád spojil tuto společnost s Teslou. „Pokud by k tomu došlo, vznikla by neuvěřitelně složitá firma.“