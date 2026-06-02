Akcie Hewlett Packard Enterprise vystřelily po výsledcích o 30 procent. Tržby žene nákupní horečka

Enterprise výrazně překvapil trh silnými výsledky i ambiciózním výhledem, což potvrzuje, že i tato firma patří mezi hlavní beneficienty AI boomu. Prudký růst poptávky po serverech a infrastruktuře žene její tržby i zisky výrazně nad očekávání trhu a posílá akcie strmě vzhůru.
Akcie Enterprise v pre-marketu dnes rostou o 28 % poté, co společnost oznámila výsledky za druhé čtvrtletí, které překonaly očekávání. Navíc navýšila celoroční výhled díky masivnímu růstu poptávky po jejích serverech a sítích v rámci AI boomu. Akcie společnosti za poslední měsíc vzrostly o více než 60 %.
Tržby v letošním fiskálním roce narostou přibližně o 31 % meziročně a v následujícím roce o dalších přibližně 10 %, uvedla společnost ve svém prohlášení. Obě čísla jsou výrazně nad očekáváním analytiků 19 %, resp. 5,3 % pro fiskální roky 2026 a 2027. Společnost HPE se rozhodla také zveřejnit předběžnou prognózu pro fiskální rok 2027, aby ukázala „trvalost tohoto trendu“, uvedl v rozhovoru generální ředitel Antonio Neri.
Ve čtvrtletí, které skončilo v dubnu, vzrostly tržby firmy o 40 % na 10,7 miliardy dolarů. Analytici v průzkumu Bloombergu v průměru odhadovali tržby 9,74 miliardy dolarů. Růst byl tažen prodejem serverů, který vzrostl o 33 % na 5,5 miliardy dolarů. Současná vlna vývoje umělé inteligence vytváří větší poptávku po tradičních serverech, které jsou často dostatečně výkonné pro nasazení modelů umělé inteligence.
Upravený zisk činil 79 centů na akcii ve srovnání s průměrným odhadem trhu 54 centů. Za fiskální rok bude upravený zisk činit přibližně 3,40 dolaru na akcii, což překonalo Wall Street očekávaný zisk 2,43 dolaru.
Očekávání pro HPE byla přitom vysoká poté, co její konkurent Technologies minulý týden zveřejnil skvělé výsledky, které posílily akcie společností v celém odvětví. Společnost „čelila téměř nepřekonatelně vysoké laťce po výsledcích Lenova a Dellu, ale i tak se jí podařilo očekávání výrazně překonat díky kombinaci silné poptávky, dobrého řízení a realizace synergií z akvizice Juniperu,“ uvedli analytici Vital Knowledge.
HPE, jeden z největších výrobců výpočetní techniky, těží z poptávky po hardwaru pro trénování a nasazování technologií umělé inteligence. Stejně jako vykázala i HPE „podstatný růst díky výsledkům neelastické poptávky po serverech a získávání podílu“ na trhu, uvedl analytik Erik Woodring. „Zákazníci nadále absorbují vyšší ceny serverů spojené s nedostatkem DRAM/NAND čipů, což umožňuje HPE chránit své marže i přes zvýšené náklady na paměť,“ dodal.
Společnost HPE samostatně oznámila, že se do jejího představenstva připojí Chris Hsu, partner Elliott Investment Management. V červenci loňského roku se obě firmy dohodly, že budou pracovat na navýšení hodnoty HPE. Hsuovo jmenování do představenstva bylo provedeno v souvislosti s touto dohodou, uvedla společnost HPE.