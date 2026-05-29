Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
SpaceX snižuje cílovou valuaci před IPO po zpětné vazbě investorů

SpaceX snižuje cílovou valuaci před IPO po zpětné vazbě investorů

29.05.2026 14:45
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

SpaceX před vstupem na burzu snižuje své ambice na ocenění, když nově cílí na zhruba 1,8 bilionu dolarů místo dříve zmiňovaných více než 2 bilionů. Ačkoliv by šlo i tak o rekordní IPO, úprava valuace ukazuje opatrnější očekávání investorů navzdory silným růstovým příběhům v oblasti vesmíru a umělé inteligence.

SpaceX v současné době v rámci své primární veřejné nabídky akcií cílí na ocenění akcií ve výši nejméně 1,8 bilionu dolarů, uvádějí lidé obeznámení s touto záležitostí, jak se společnost Elona Muska, která se zabývá raketami a umělou inteligencí, blíží ke svému debutu. Bloomberg News přitom v dubnu informovala, že SpaceX cílí na ocenění nad 2 biliony dolarů. Cíl se tak po konzultacích s poradci a investory snižuje, uvedli lidé, kteří si přáli zůstat v anonymitě, protože informace nejsou veřejné, píše Bloomberg.

Podrobnosti o IPO, jako je velikost a nacenění, se obvykle před stanovením upisovací ceny upravují na základě zpětné vazby od zúčastněných stran, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí. SpaceX se snaží získat až 75 miliard dolarů, uvedli tito lidé, což by z ní učinilo největší IPO všech dob. Jednání aktuálně probíhají a společnost by se mohla rozhodnout svou cílovou hodnotu zvýšit v závislosti na zpětné vazbě od investorů během marketingu, uvedli zdroje. Mluvčí SpaceX na žádost o komentář bezprostředně nereagoval.

SpaceX se 20. května v rámci své žádosti o IPO investorům prezentovala jako gigant v oblasti služeb a AI infrastruktury, který sní o orbitálních datových centrech a dobývá celkový adresovatelný trh ve výši 28,5 bilionu dolarů.

Očekává se, že SpaceX zahájí formální marketing svého IPO již 4. června a cenu stanoví 11. června, uvedla agentura Bloomberg News. Harmonogram obchodování by se mohl o několik dní zpozdit, uvedli zdroje. Očekává se, že firma debutuje na burzách Nasdaq a Nasdaq Texas pod symbolem SPCX.

SpaceX měla v roce 2025 tržby ve výši 18,7 miliardy dolarů, což je nárůst oproti 14 miliardám dolarů v předchozím roce. Během tohoto období se společnost podle podání vychýlila ze zisku 791 milionů dolarů v roce 2024 do ztráty 4,94 miliardy dolarů v loňském roce.

Společnost v únoru oznámila, že koupila Muskovu společnost xAI, která obsahuje chatbota Grok a platformu sociálních médií X. Díky této dohodě byla hodnota SpaceX v té době 1 bilion dolarů a hodnota xAI 250 miliard dolarů, uvedl Bloomberg News.

 

Čtěte více:

SpaceX před plánovaným IPO pohltila další firmu Elona Muska xAI
03.02.2026 9:22
SpaceX před plánovaným IPO pohltila další firmu Elona Muska xAI
Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska koupila dal...
Johnsonová: Bilionové IPO SpaceX? Vysoká valuace naznačuje extrémní očekávání
26.02.2026 15:59
Johnsonová: Bilionové IPO SpaceX? Vysoká valuace naznačuje extrémní očekávání
SpaceX plánuje vytvořit orbitální cloud o milionu satelitů a připravuj...
SpaceX si zajistila opci na odkup startupu Cursor za 60 miliard dolarů
22.04.2026 9:18
SpaceX si zajistila opci na odkup startupu Cursor za 60 miliard dolarů
Společnost SpaceX amerického miliardáře Elona Muska oznámila, že si za...
Výsledky Nvidie či Coltu, SpaceX míří na burzu, evropské futures v červeném
21.05.2026 8:41
Výsledky Nvidie či Coltu, SpaceX míří na burzu, evropské futures v červeném
Nvidia reportovala silné výsledky, s rekordními čísly se vytáhla také ...
SpaceX míří na burzu s rekordní valuací, odhaluje miliardové ztráty a upevňuje Muskův vliv
21.05.2026 10:30
SpaceX míří na burzu s rekordní valuací, odhaluje miliardové ztráty a upevňuje Muskův vliv
SpaceX zveřejnila prospekt k plánovanému vstupu na burzu, který by moh...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
29.05.2026
17:07Deflační poučení a smrt slepice, která snáší zlatá vejce
16:05Atraktivita stříbra je po loňské rally pryč. Vysoké ceny způsobily erozi poptávky, pokles může pokračovat
14:45SpaceX snižuje cílovou valuaci před IPO po zpětné vazbě investorů
13:19Perly týdne: Otevřené dveře pro růst zlata a elektrické Ferrari
11:44Braňo Soták k výsledkům Dellu: AI cyklus neřekl poslední slovo, poslední kvartály naznačují opětovnou akceleraci  
11:42Philip Morris ČR snížil dividendu na 1100 Kč na akcii
10:42HDP zpomalilo na začátku roku kvůli zahraničnímu obchodu, mzdy jsou překvapivě silné
10:30Dell se dál veze na vlně AI. Akcie po výsledcích vyskočily až o 40 procent
10:12Prodloužené příměří posílá ropu dolů, akcie v Evropě reagují vlažně  
9:25Umělá inteligence odhaluje tajemství stovky let starých šifrovaných textů
9:08Rozbřesk: Adopce AI zdražuje počítačovou techniku a nečekaně tlačí jádrovou inflaci vzhůru
8:54Wall Street na maximech díky naději na příměří USA–Írán, evropské futures jsou smíšené  
6:05Bernstein: Kupuj vše, co potřebuje AI. Prodávej to, co AI může dělat
28.05.2026
22:01Nasdaq překonává historické maximum  
17:10Marže mířící k dalším rekordům a znárodňování technologických firem
17:08Stát prodal dluhopisy za 20,1 mld. Kč, objem emise překročil původní plán
15:59Hodnota čipových firem letos vzrostla o 82 procent na 5,7 bilionu dolarů
15:55Ekonomika USA v prvním čtvrtletí rostla pomaleji, než se čekalo, o 1,6 procenta
15:35Akcie Nebiusu nezastavují. Jejich růst nově podpořila nemalá investice fondu zaměřeného na AI
14:09Bank of America a JPMorgan očekávají další rekordní kvartál

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - HDP, q/q
14:30USA - Bilance zahr. obchodu, předb., mld. USD
15:45USA - Index aktivity ISM Chicago
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět