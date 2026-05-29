SpaceX snižuje cílovou valuaci před IPO po zpětné vazbě investorů

SpaceX před vstupem na burzu snižuje své ambice na ocenění, když nově cílí na zhruba 1,8 bilionu dolarů místo dříve zmiňovaných více než 2 bilionů. Ačkoliv by šlo i tak o rekordní IPO, úprava valuace ukazuje opatrnější očekávání investorů navzdory silným růstovým příběhům v oblasti vesmíru a umělé inteligence.
SpaceX v současné době v rámci své primární veřejné nabídky akcií cílí na ocenění akcií ve výši nejméně 1,8 bilionu dolarů, uvádějí lidé obeznámení s touto záležitostí, jak se společnost Elona Muska, která se zabývá raketami a umělou inteligencí, blíží ke svému debutu. Bloomberg News přitom v dubnu informovala, že SpaceX cílí na ocenění nad 2 biliony dolarů. Cíl se tak po konzultacích s poradci a investory snižuje, uvedli lidé, kteří si přáli zůstat v anonymitě, protože informace nejsou veřejné, píše Bloomberg.
Podrobnosti o IPO, jako je velikost a nacenění, se obvykle před stanovením upisovací ceny upravují na základě zpětné vazby od zúčastněných stran, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí. SpaceX se snaží získat až 75 miliard dolarů, uvedli tito lidé, což by z ní učinilo největší IPO všech dob. Jednání aktuálně probíhají a společnost by se mohla rozhodnout svou cílovou hodnotu zvýšit v závislosti na zpětné vazbě od investorů během marketingu, uvedli zdroje. Mluvčí SpaceX na žádost o komentář bezprostředně nereagoval.
SpaceX se 20. května v rámci své žádosti o IPO investorům prezentovala jako gigant v oblasti služeb a AI infrastruktury, který sní o orbitálních datových centrech a dobývá celkový adresovatelný trh ve výši 28,5 bilionu dolarů.
Očekává se, že SpaceX zahájí formální marketing svého IPO již 4. června a cenu stanoví 11. června, uvedla agentura Bloomberg News. Harmonogram obchodování by se mohl o několik dní zpozdit, uvedli zdroje. Očekává se, že firma debutuje na burzách Nasdaq a Nasdaq Texas pod symbolem SPCX.
SpaceX měla v roce 2025 tržby ve výši 18,7 miliardy dolarů, což je nárůst oproti 14 miliardám dolarů v předchozím roce. Během tohoto období se společnost podle podání vychýlila ze zisku 791 milionů dolarů v roce 2024 do ztráty 4,94 miliardy dolarů v loňském roce.
Společnost v únoru oznámila, že koupila Muskovu společnost xAI, která obsahuje chatbota Grok a platformu sociálních médií X. Díky této dohodě byla hodnota SpaceX v té době 1 bilion dolarů a hodnota xAI 250 miliard dolarů, uvedl Bloomberg News.