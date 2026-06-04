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PrizePicks mění profil Allwynu, digitál už tvoří téměř polovinu herních výnosů. Titul zařazujeme na watchlist

PrizePicks mění profil Allwynu, digitál už tvoří téměř polovinu herních výnosů. Titul zařazujeme na watchlist

04.06.2026 15:34
Autor: Jakub Blaha, Patria Finance

Allwyn dnes za Q1 2026 reportoval velmi solidní čísla, která potvrzují silný vstup do roku po spojení s OPAPem a po akvizici americké PrizePicks. Do výsledků Allwynu za Q1 2026 je PrizePicks zahrnut od 16.

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