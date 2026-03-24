Holešovice zrychlují: ceny bytů rostly o 25 %

24.03.2026 12:11
Autor: Redakce, Patria.cz

Holešovice patří v posledních letech mezi nejrychleji rostoucí rezidenční lokality v Praze. Podle Deloitte Rent Index zde ceny bytů v roce 2025 vzrostly o 25 %, což výrazně překonává průměr hlavního města. Do této dynamiky vstoupily nové byty v Holešovicích v rámci projektu MUSE7, za kterým stojí developerská společnost SYNER Real Estate.

Projekt vzniká v transformovaném území Bubnů – jedné z největších rozvojových ploch v širším centru Prahy. Tato část města prochází dlouhodobou proměnou z industriální zóny na plnohodnotnou městskou čtvrť s bydlením, kancelářemi i službami. Právě kombinace blízkosti centra, rozsáhlých brownfieldů a postupné urbanistické transformace vytváří prostředí, které je z pohledu investorů dlouhodobě atraktivní, ale zároveň přirozeně láká i ty, kteří hledají nové bydlení pro vlastní život.

Lokalita, která roste spolu s poptávkou

Projekt MUSE7 vzniká v areálu bývalých filmových ateliérů, jen pár minut chůze od stanice metra Nádraží Holešovice a v bezprostřední blízkosti parku Stromovka. Lokalita kombinuje rychlou dostupnost do centra s kvalitním veřejným prostorem a širokou občanskou vybaveností.

Právě tato rovnováha je jedním z důvodů, proč nové byty v Holešovicích dlouhodobě patří mezi vyhledávané – jak z investičního hlediska, tak pro vlastní bydlení. Městský život zde doplňuje blízkost zeleně, kaváren, galerií i kulturních institucí, což vytváří prostředí vhodné pro každodenní fungování i volný čas.

Syner Muse7 Holešovice byty

Rezidenční soubor nabídne přibližně 150 bytů v dispozicích od 1+kk po 3+kk, tedy typologii, která odpovídá současné poptávce. Menší byty představují efektivní investiční nástroj s dobrou pronajímatelností, zároveň ale oslovují i jednotlivce nebo páry hledající vlastní zázemí v širším centru města.

Vedle standardních jednotek projekt nabízí i dvoupodlažní lofty nebo podkrovní byty, které přinášejí větší variabilitu a osobitější charakter bydlení. Samozřejmostí je zázemí v podobě recepce, privátního SPA a fitness nebo zeleného vnitrobloku. Důraz je kladen také na dlouhodobou kvalitu – energetický standard A a cílení na certifikaci BREEAM Very Good reflektují nejen nároky investorů, ale i rostoucí očekávání těch, kteří hledají bydlení s ohledem na budoucí provozní náklady a udržitelnost.

Syner Muse7 Holešovice byty

Holešovice patří mezi lokality s vysokým podílem expatů i mladších nájemníků, což vytváří stabilní poptávku po nájemním bydlení. Blízkost centra a pracovní příležitosti v okolí podporují dlouhodobou obsazenost bytů. Zároveň jde o čtvrť, která se přirozeně rozvíjí jako plnohodnotné místo pro život.

Projekt reaguje na proměnu investorů i kupujících

Projekt MUSE 7 reflektuje i proměnu struktury kupujících. Vedle standardních plateb v korunách umožňuje také transakce v eurech či kryptoměnách, což oslovuje širší spektrum investorů, včetně zahraničních klientů.

Zároveň zůstává dostupný i pro ty, kteří pořizují byt pro vlastní bydlení a zvažují financování prostřednictvím hypotéky, jejíž podmínky se v čase vyvíjejí.

Syner Muse7 Holešovice byty

Výstavba projektu již probíhá, s plánovaným dokončením ve 4. čtvrtletí roku 2027. S rostoucím počtem rezervací a realizovaných prodejů se nabídka dostupných jednotek postupně zužuje – aktuálně je dostupných 40% bytů a loftů.

Projekt MUSE7 tak představuje kombinaci investiční příležitosti i možnosti pořídit bydlení v atraktivní lokalitě pražských Holešovic. Praha 7 dlouhodobě potvrzuje svůj růstový potenciál a zaslouží si pozornost všech.

www.muse7.cz

(Komerční sdělení)

 
 
 
 
 


