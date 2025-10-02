Hledat v komentářích

Detail - články
Po silném září přichází nové sázky. JPMorgan favorizuje tyto čtyři akcie

Po silném září přichází nové sázky. JPMorgan favorizuje tyto čtyři akcie

02.10.2025 15:01
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

JPMorgan po silném září aktualizovala svůj seznam doporučovaných akcií na říjen, upozorňuje CNBC. Mezi tituly pro aktuální měsíc figurují také Amazon, Carvana, General Motors a Broadcom. Analytici u nich očekávají růstový potenciál až 30 %, i když jednotlivé firmy čelí různým výzvám.

Ticker Akcie Letošní změna % Aktuální cena ($) Cíl JPM  ($)
AMZN Amazon.com, Inc. 0,1 221,9 265
CVNA Carvana Co. Class A 85,5 398,2 425
GM General Motors Company 14,5 61,0 80
AVGO Broadcom Inc. 42,3 343,5 400

Amazon má relativně slabší výkon, ale silný potenciál

Retailový gigant Amazon je letos nejslabší z tzv. „Magnificent Seven“. Letos vzrostl jen o 1 %, za posledních šest měsíců však akcie posílily o více než 15 %. Analytik JPMorgan Doug Anmuth stanovil cílovou cenu Amazonu na 265 USD, což představuje téměř 20% potenciál růstu oproti středečnímu závěru.
amzn

Amazon patří také mezi Investiční tipy analytiků Patrie. Jeho Amazon Web Services (AWS) má největší podíl na trhu cloudových tržeb. Už z tohoto titulu „je očekávatelné a logické, že bude růst pomaleji než zbytek trhu,“ říká v Analytickém radaru analytik Patria Finance Branislav Soták. Ale dodává, že v tomto segmentu „pohodlně generuje nejvyšší marži“. U jeho e-commerce byznysu očekává, že tento kvartál bude slabší a že marže rovněž budou v reportovaném kvartálu nižší.

Carvana - digitální revoluce v prodeji aut

Analytici banky očekávají silný růst také u Carvany, pro kterou stanovili cílovou cenu 425 USD, což znamená téměř 9% růst oproti středečnímu závěru. Akcie Carvany letos vzrostly o více než 90 %. Společnost Jefferies rovněž zaujala pozitivní postoj a ve středu zvýšila doporučení z „držet“ na „koupit“.
car

Carvana díky svému plně digitálnímu obchodnímu modelu revolučním způsobem změnila nákup a prodej ojetých vozů. Nově však do tohoto segmentu vstupuje Hertz, který spouští vlastní online platformu pro prodej ojetých vozů přímo zákazníkům, upozorňuje Bloomberg. Přesto však analytici zůstavají na Carvanu pozitivní vzhledem k tomu, že podle průzkumů preferují američtí spotřebitelé nákup a prodej vozů online.

Tradiční automobilka v boji s Trumpovou politikou

Americká automobilka General Motors si nevede tak dobře jako Carvana, ale i tak letos vzrostly její akcie o více než 15 %. Analytik JPMorgan Ryan Brinkman u ní stanovil cílovou cenu na 80 USD, což je o 30 % výše než středeční závěr.
gm

Automobilka se potýká s ukončenou daňovou pobídkou na elektromobily k 30. září a již oznámila, že slevu ve výši 7 500 USD na vybrané elektrické modely prodlouží i po jejím vypršení. GM se tímto krokem snaž udržet prodejní dynamiku, která byla ve třetím čtvrtletí silná, uvádí Bloomberg.

Podobně jako další automobilky přehodnocuje své produktové plány a zvyšuje podíl benzínových a hybridních modelů. Kromě toho GM čelí také tlaku zvyšujících se cel na dovážené vozy a díly. Podle odhadů Cox Automotive mohou nové tarify navýšit cenu dováženého vozu až o 5 500 USD a o 1 000 USD k ceně vozu vyrobeného v USA s dováženými komponenty.

Výrobce AI čipů jede na plný plyn

Další akcie, která se dostala na seznam JPMorgan je Broadcom. Jeho akcie letos rostly z lednových 230 dolarů a prudce přidaly na tempu po posledních kvartálních výsledcích, načež přišla mírna korekce. Podle JPMorgan mají prostor zamířit až na 400 dolarů.
avgo 

Broadcom se specializuje na zakázkové čipy navržené na míru pro konkrétní klienty. Nedávno oznámil, že získal nového významného zákazníka pro AI čipy, který již zadal objednávky v hodnotě přes 10 miliard dolarů (údajně se má jednat o OpenAI). Na základě této spolupráce můžeme očekávat, že tržby z AI pro fiskální rok 2026 přesáhnou 40 miliard dolarů, domnívá se analytik Patria Finance Jakub Blaha.



 
 
 

Čtěte více:

Renesance AI boomu, chvějící se prvenství Nvidie a našlápnutý Uber. Co ukázal první kvartál?
26.06.2025 6:07
Renesance AI boomu, chvějící se prvenství Nvidie a našlápnutý Uber. Co ukázal první kvartál?
Technologické firmy táhne umělá inteligence, banky těží z volatility, ...
Trumpova cla ukrojila ze zisku General Motors přes miliardu dolarů
22.07.2025 13:52
Trumpova cla ukrojila ze zisku General Motors přes miliardu dolarů
Americký automobilový koncern General Motors (GM) zaznamenal ve druhém...
Amazon: Nižší výhled ziskovosti zastínil lepší než očekávané výsledky ve 2Q
31.07.2025 22:38
Amazon: Nižší výhled ziskovosti zastínil lepší než očekávané výsledky ve 2Q
Podobně jako Microsoft a Meta překonal odhady Wall Street svými hospod...
Broadcom posiluje díky novému AI zákazníkovi a výrazně lepšímu výhledu tržeb
05.09.2025 15:19
Broadcom posiluje díky novému AI zákazníkovi a výrazně lepšímu výhledu tržeb
Broadcom zveřejnil výsledky za třetí fiskální kvartál, které již tradi...
Analytický radar: AI znovu táhne trhy. Vyplatí se ale nakonec obří investice?
26.09.2025 23:19
Analytický radar: AI znovu táhne trhy. Vyplatí se ale nakonec obří investice?
Druhý kvartál roku 2025 přinesl na americké trhy silný růst. Index S&P...


