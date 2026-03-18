Microsoft zvažuje právní kroky kvůli cloudové dohodě mezi Amazonem a OpenAI

18.03.2026 11:01
Autor: ČTK

Americká softwarová společnost Microsoft zvažuje právní kroky proti svému partnerovi OpenAI a společnosti Amazon v souvislosti s dohodou za 50 miliard USD (1,1 bilionu Kč), která by mohla porušovat jeho exkluzivní cloudovou smlouvu s tvůrcem chatovacího robota s umělou inteligencí (AI) ChatGPT. Napsal to list Financial Times (FT), který se odvolává na informované zdroje.

Amazon a OpenAI v únoru uzavřely několik dohod, včetně jedné, podle níž se Amazon Web Services (AWS) stane výhradním externím poskytovatelem cloudových služeb pro platformu Frontier, kterou OpenAI nabízí firmám pro vývoj a provoz agentů AI. Spor se podle FT týká toho, zda může OpenAI nabízet Frontier přes AWS, aniž by tím porušil partnerství s Microsoftem. To vyžaduje, aby modely této společnosti byly dostupné prostřednictvím cloudové platformy Microsoft Azure.

Vedení Microsoftu se podle FT domnívá, že tento postup není proveditelný a že je v rozporu s duchem, ne-li přímo s literou uzavřené dohody. Firmy podle zdrojů jednají o řešení sporu mimosoudní cestou ještě před spuštěním platformy Frontier.

Zdroj obeznámený s postojem Microsoftu uvedl, že pokud bude smlouva porušena, Microsoft obě firmy zažaluje. "Pokud Amazon a OpenAI chtějí vsadit na kreativitu svých právníků, já bych si vsadil na nás, ne na ně," uvedl.

Microsoft patří k prvním investorům do OpenAI. V roce 2019 do firmy vložil jednu miliardu dolarů a na začátku roku 2023 dalších deset miliard. Loni v září pak obě společnosti uzavřely nezávaznou dohodu o novém nastavení vztahů, která OpenAI otevřela cestu k uzavírání partnerství s firmami jako SoftBank, Nvidia či Amazon.

Ve společném prohlášení Microsoft a OpenAI v únoru uvedly, že si Microsoft zachová výhradní licenci a přístup k duševnímu vlastnictví napříč modely a produkty OpenaAI a že Azure zůstává výhradním poskytovatelem cloudových služeb pro modely OpenAI.

 


Kalendář událostí
ČasUdálost
13:30USA - PPI, y/y
15:00USA - Průmyslové objednávky, m/m
19:00USA - Jednání Fedu, základní sazba
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět