Microsoft zvažuje právní kroky kvůli cloudové dohodě mezi Amazonem a OpenAI

Americká softwarová společnost zvažuje právní kroky proti svému partnerovi OpenAI a společnosti v souvislosti s dohodou za 50 miliard USD (1,1 bilionu Kč), která by mohla porušovat jeho exkluzivní cloudovou smlouvu s tvůrcem chatovacího robota s umělou inteligencí (AI) ChatGPT. Napsal to list Financial Times (FT), který se odvolává na informované zdroje.
Amazon a OpenAI v únoru uzavřely několik dohod, včetně jedné, podle níž se Web Services (AWS) stane výhradním externím poskytovatelem cloudových služeb pro platformu Frontier, kterou OpenAI nabízí firmám pro vývoj a provoz agentů AI. Spor se podle FT týká toho, zda může OpenAI nabízet Frontier přes AWS, aniž by tím porušil partnerství s Microsoftem. To vyžaduje, aby modely této společnosti byly dostupné prostřednictvím cloudové platformy Azure.
Vedení se podle FT domnívá, že tento postup není proveditelný a že je v rozporu s duchem, ne-li přímo s literou uzavřené dohody. Firmy podle zdrojů jednají o řešení sporu mimosoudní cestou ještě před spuštěním platformy Frontier.
Zdroj obeznámený s postojem uvedl, že pokud bude smlouva porušena, obě firmy zažaluje. "Pokud a OpenAI chtějí vsadit na kreativitu svých právníků, já bych si vsadil na nás, ne na ně," uvedl.
patří k prvním investorům do OpenAI. V roce 2019 do firmy vložil jednu miliardu dolarů a na začátku roku 2023 dalších deset miliard. Loni v září pak obě společnosti uzavřely nezávaznou dohodu o novém nastavení vztahů, která OpenAI otevřela cestu k uzavírání partnerství s firmami jako SoftBank, či .
Ve společném prohlášení a OpenAI v únoru uvedly, že si zachová výhradní licenci a přístup k duševnímu vlastnictví napříč modely a produkty OpenaAI a že Azure zůstává výhradním poskytovatelem cloudových služeb pro modely OpenAI.