Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Hodnota akcií SpaceX a „valuační“ informační šum

Hodnota akcií SpaceX a „valuační“ informační šum

12.06.2026 17:14
Autor: Jiří Soustružník

Tesla se nyní obchoduje s poměrem ceny akcie k ziskům na akcii kolem 174. Jde o extrémně vysoké číslo, celý index S&P 500 se nyní obchoduje s PE kolem 21 a třeba NVIDIA s PE něco pod 20. Je to samozřejmě odraz toho, co všechno se od Tesly čeká v řadě oblastí od robotiky po autonomní taxíky. SpaceX se také veze na řadě příběhů, zisků přitom ani nedosahuje. Z určitého „valuačního“ pohledu na tom ale může být proto lépe, než Tesla. Dnes pár poznámek k jeho valuacím, hodnotě a souvisejícím tématům.

Podívejme se na relativně čerstvou valuaci SpaceX, kterou po zveřejnění detailnějších čísel této firmy provedl známý Aswath Damodaran. Následující tabulka ukazuje celkový výstup jeho úvah o tom, jak si povedou jednotlivé divize společnosti. Hodnota vlastního jmění mu vychází na 1,3 bilionu dolarů. Hodnota akcie necelých 100 dolarů:
04

Pan Damodaran počítá ve svém odhadu hodnoty s tím, že celá firma do deseti let dosáhne provozních zisků, respektive EBIT ve výši mezi 160 – 170 miliardami dolarů. Pro srovnání, třeba zmíněná Tesla měla loni EBIT cca 4,3 miliard dolarů, Apple asi 36 miliard dolarů. Poslední sloupec tabulky pak ukazuje tzv. volný tok hotovosti na firmu FCFF. Jde o trochu umělý konstrukt, kvůli práci se zdaněním nejde přesně o to, co firmy skutečně vydělá. Ale FCFF zhruba ukazuje, že na této úrovni by SpaceX jako celá společnosti měla generovat do deseti let více než 105 miliard dolarů. Udržitelně (po deseti letech) pak o něco méně kvůli vyšším dlouhodobým investicím.

Klíčový je v této kalkulaci samozřejmě růst tržeb a to, kolik z každého dolaru tržeb firmě zůstane na ziscích a onom FCFF. Tržby by měly být do cca 9 let na desetinásobku. EBIT marže by se podle predikcí měla dostat na 38,1 %. Opět pro srovnání: Tesla má nyní asi 4 %. Apple 32 %, NVIDIA 64 % (tím samozřejmě netvrdím, že jde o porovnatelné společnosti). Dodat bych k tomu chtěl, že i celkem malá změna v hlavních vstupních proměnných tu generuje významné změny v odhadu hodnoty. Je to tak i další z řady připomínek, že jde jen o odhady hodnot, které je velmi často lepší vnímat jako kvantifikaci určitého scénáře.

Proč v úvodu píšu, že SpaceX je na tom kvůli svým ztrátám z „valuačního“ pohledu možná lépe, než Tesla, která vykazuje zisky? Valuacemi zde nemyslím diskontované cash flow diskutované výše, ale prostý pohled a porovnávání násobků, jako je PE. Jde přitom o jednoduchý, v podstatě psychologický jev: Pokud firmy vykazuje zisky, lze u ní už spočítat PE, tedy poměr cen k ziskům, Téměř automaticky se tak stane součástí časti sice často povrchních, ale oblíbených diskusí a porovnávání těchto „valuací“. Z nichž nyní Tesla vychází špatně, protože její PE je hodně vysoko. SpaceX zisky nevykazuje, což může být v tomto ohledu paradoxně lepší, protože se nestane součástí povrchních diskusí o PE a „drahých“ a „levných“ firmách.

Jinak řečeno, Tesla je podobně příběhová firma, jako SpaceX. Ceny akcií se v obou případech odvíjí od víry v řadu potenciálně zajímavých projektů a aktivit. Část Tesly pak už generuje zisky, které jí činí z velmi zjednodušeného pohledu valuačně „drahou“. U SpaceX tomu tak není. Tím neříkám, že akcie Tesly jsou levné, či férově naceněné (možná se někdy příště podíváme na její DCF kalkulaci od pana Damodarana). Poukazuju jen na to, že používání PE je u ní a podobných společností nevypovídající. Stejně, jako kdyby SpaceX nyní náhodnou vygeneroval pár dolarů zisku a začalo se rozebírat, zda jak je jeho PE vysoko. U obou firem téměř vše stojí a padá s projekty novými a současná PE (pokud je lze počítat) jsou spíše informačním šumem.

Mnohem větší vypovídající hodnotu mají kalkulace podobné té od pana Damodaran. Ne kvůli tomu, že je jeho odhad „správně“, nebo „špatně“. Ale kvůli tomu, že ukazuje, co by se muselo stát, aby byla hodnota/cena akcie byla taková, či maková.


Čtěte více:

IPO SpaceX zavírá dveře investorům z Číny a Hongkongu. Úpisu se nezúčastní z bezpečnostních důvodů
05.06.2026 14:41
IPO SpaceX zavírá dveře investorům z Číny a Hongkongu. Úpisu se nezúčastní z bezpečnostních důvodů
Největší plánované IPO historie provází geopolitické napětí – SpaceX p...
Arnott: Obří IPO SpaceX, OpenAI a dalších mění pravidla hry na burze a vysávají kapitál z trhu
09.06.2026 5:54
Arnott: Obří IPO SpaceX, OpenAI a dalších mění pravidla hry na burze a vysávají kapitál z trhu
Vlna obřích IPO v čele se SpaceX, Anthropic a OpenAI může podle invest...
PODCAST Týdenní výhled: Trojice problémů tížící trhy a rekordní IPO SpaceX
08.06.2026 16:29
PODCAST Týdenní výhled: Trojice problémů tížící trhy a rekordní IPO SpaceX
Trhy aktuální tíží trojice problémů - geopolitika, očekávání vyšších s...
SpaceX: Co všechno potřebujete vědět o největším IPO v historii Wall Street
12.06.2026 15:15
SpaceX: Co všechno potřebujete vědět o největším IPO v historii Wall Street
Space Exploration Technologies Corporation miliardáře Elona Muska zabý...


Váš názor
  • Přidat názor
     
    13.06.2026 9:07

    Musk zomrie pri nejakej nehode a svet pojde do krizy. Jeho firmy padnu na 0 a potiahne vsetky indexy v ktorych bude zahrnuty.
    singerko
  • Přidat názor
    Vše na dluh
    13.06.2026 7:41

    tesla jede na vlně tzv.udržitelnosti, její výrobek sám jako takový má na kahánku, komparativně neperspektivní vzhledem k erárem dirigovanému rozmachu konkurence /// nutno podotknout, že tesla už vstávala z mrtvých několikrát jen díky eráru, který dotacemi tam či onde servilně pomáhal k produkci a tržbám worldwide; nyní dotace podporují konkurenci worldwide, tudíž tesla dlouze neperspektivní.. // ohledně spacex jjde o stejné letadlo; oproti autům nejde o vydojení spotřebitele, nýbrž o dojení eráru v skutečně velkém rozsahu... což dává vlastně smysl.bo jinak by kontrakce znamenala krach a jak známo erár nekrachuje (snad možná jen občas fixluje měnovými machinacemi); v světle jiného letadla boomu AI fakt nerozumím tomu, že je ve světě tolik soukromého kapitálu co hledá zhodnocení musí se jednat o nedostatečnost produktivních perspektivních projektů kam by se zisk re/investoval... inflace nad 3% a hypotéky nad 4% vlastně už trvale jsou uměle vyvolaný jev, resp.důsledek politických rozhodnutí "kam lze či nelze re/investovat zisk" /// copak je normální aby paměťová karta do noname mobilu měla hodnotu jako roční příjem nejchudšího člověka na zemi co nezemře hlady a ještě nakrmí dítě??
    Mudr.c
  • Přidat názor
    Cele zle
    12.06.2026 23:23

    Pokial sa snazite vysvetlit valuacie Muskovych projektov cez tradicne financne ukazovatele, tak ste vobec nepochopili aku hru tento pan hra. Jeho firmy nikdy nedosiahnu zisky, ktore by tuto valuaciu opodstatnovali. Cela jeho strategia je postavena na kulte osobnosti a manipulacii s emociami investorov. SPACEX je dalsim utopickym sci-fi projektom, po nom bude asi nasledovat nieco ako biotech firma ktora zaruci nesmrtelnost (ale iba svojim akcionarom). V poslednej dekade sa rozbehlo mnoho podobnych projektov (kryptomeny, meme-akcie, NFT) a podobnych nezmyslov kde valuacia je cisto emocionalna a zalozena na iracionalnom presvedceni, ze cena podkladoveho aktiva bude z dlhodobeho hladiska iba rast. Musk bol velmi aktivny v kryptopriestore, kde v podstate testoval svoj kult osobnosti a na manipulacii meme kryptomeny DOGECOIN si mohol vyskusat ako bude dav reagovat na jeho vystrelky. Najnebezpecnejsie je, ze tieto hry presahuju hranice Wall Street a financneho sveta a dostavaju sa do politiky kde sa rovnako zastieraju hranice medzi tym co je skutocne a podstatne a co je iba hmlou a komunikacnou strategiou a uplne relativizuju pravdu. Mozno to bol hlavny dovod preco si Trump vybral Muska ako svojho poradcu. Ked vidite ako Trump komunikuje ohladne vojny s Iranom, tak najlepsia obchodna strategia je robit presny opak toho co Trump hovori - teda robit obchody ktore idu proti trendom. A Trumpove sposoby maju na svete mnoho nasledovnikov - staci sa pozriet na SK a sucasnu vladnucu juntu.
    Sunar Geolog
  • Přidat názor
    170
    12.06.2026 19:17

    Mno mkt cap 1,77T. Wow. Zas ten chlap proste umi. O jeho crashi se mluvi dobrych pet let. Ja ho nehraju, hrat nebudu. Nerozumim tomu.
    Gyroskop
  • Přidat názor
    ELONa MUSKová
    12.06.2026 17:41

    Mám tři postřehy: 1) kult ELONy MUSKové, 2) každá bublina dřív nebo později splaskne, 3) jakýkoliv kult osobnosti dřív nebo později se vyčerpá a přijde "nová tvář", která nahradí tu předešlou viz. celá historie lidstva - Král je mrtev, ať žije král! Lepší metafora mě nenapadá :))
    Věštec z ...
    • Přidat názor
      Re: ELONa MUSKová
      12.06.2026 19:41

      Některá náboženství trvají i tisíciletí :-)
      intfo
Aktuální komentáře
14.06.2026
9:08Víkendář: Čína netouží obchodovat, chce jen prodávat. A Evropa by měla reagovat
13.06.2026
9:03Víkendář: Chce Čína dotacemi a exporty dosáhnout i „poslušnosti“ jiných?
12.06.2026
22:00Největší IPO historie SpaceX jde na burzu  
17:14Hodnota akcií SpaceX a „valuační“ informační šum
15:38Centrální banky se posouvaly k merkantilismu, zvyšovaly proto nákupy cenných papírů
15:15SpaceX: Co všechno potřebujete vědět o největším IPO v historii Wall Street  
13:58Adobe roste, ale akcie klesají. Investoři se obávají slabší monetizace
12:19Perly týdne: Erin Brockovich jde proti datovým centrům a Britové přehodnocují brexit
10:38Pád ropy poslal akcie i dluhopisy vzhůru. Čeká se na start SpaceX  
10:28Michl: ČNB může zvýšit sazby už příští týden. Musí bojovat s jádrovou inflací  
8:45Rozbřesk: ETS 2 se rýsuje. Stabilnější trh, ale citelný dopad na domácnosti
8:41SpaceX mění historii, Trump ustoupil od útoku na Írán a ČNB může zvýšit sazby  
6:02Trhy se posouvají směrem ke kasinu a retailoví investoři nejsou „hloupými penězi“
11.06.2026
17:19Většina trhu je z jednoho pohledu „levná“. Z druhého „drahá“
15:30Goldman Sachs: Capexy Oraclu sice investory vyděsily, ale část trhu z nich těží  
14:52ECB podle očekávání zvýšila úroky, depozitní sazba je na 2,25 procenta
13:45OpenAI zvažuje výrazné zlevnění tokenů. Chce tím předskočit Anthropic
12:16Oracle doručil silná čísla, trh ale znervóznily obří investice do umělé inteligence  
11:56Mercedes se dohodl s firmou Tytan na spolupráci při výrobě systémů proti dronům
11:06Vyšší investice Oraclu do datacenter děsí investory. Akcie reagují poklesem  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
    Nejčtenější zprávy týdne
    Nejdiskutovanější zprávy týdne
    Kalendář událostí
    Nebyla nalezena žádná data
    UDÁLOSTI ONLINE
    Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
    Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět