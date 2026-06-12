Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Adobe roste, ale akcie klesají. Investoři se obávají slabší monetizace

Adobe roste, ale akcie klesají. Investoři se obávají slabší monetizace

12.06.2026 13:58
Autor: Teodor Kolář, Patria Finance

Adobe reportovalo výsledky za uplynulý kvartál. Softwarová firma sice překonala odhady analytiků a navýšila výhled, ale krátkodobá strategie firmy zaměřená na růst uživatelů investory zklamala. Akcie na výsledky reagovaly negativně a po včerejším propadu dnes v pre-marketu odepisují přes 4 procenta.

Firma vykázala meziroční nárůst tržeb o 13 procent na 6,6 miliardy dolarů. Zisk na akcii dosáhl 5,96 dolaru, což bylo o 14 centů více, než očekávali analytici. Hrubá marže pak dosáhla téměř 90 procent, přičemž provozní marže se vyšplhala na 45,5 procenta.

Klíčovou metrikou je také ARR (Annual Recurring Revenue), které představuje roční hodnotu předplatného, za předpokladu, že by všechny aktuální subscription kontrakty běžely celý rok. ARR vzrostlo meziročně o zhruba 12 procent na 27,1 miliardy dolarů a mírně překonalo odhady trhu.

V číslech se zároveň začínají výrazněji projevovat investice do umělé inteligence. ARR spojené s AI meziročně vzrostlo trojnásobně a přesáhlo 500 milionů dolarů. Adobe zároveň pokračuje v expanzi uživatelské základny, počet aktivních měsíčních uživatelů Acrobat a Express dosáhl 850 milionů a počet uživatelů Creative freemium se meziročně zvýšil o 40 milionů.

„Publikum pro kreativní a produktivní nástroje je dnes větší než kdykoliv historii,“ uvedlo Adobe, s tím, že je teď ten správný čas na agresivní akvizici nové generace dlouhodobých uživatelů.

Tato strategie se promítá i do aktuálního směřování firmy směrem k propagaci freemium modelu a bezplatným verzím produktů. Ty sice krátkodobě zpomalí růst ARR a negativně ovlivní monetizaci, ale firma věří, že se jí to na delším časovém horizontu vrátí v podobě vyšší konverze na placené služby a růstu dlouhodobé hodnoty zákazníka.

Adobe zároveň postupně upravuje svůj monetizační model a vedle tradičního SaaS předplatného více sází na spotřební model založený na kreditech, zejména u AI funkcí.

Zprávy ohledně slabší monetizace nejsou mezi investory populární a akcie i přes poměrně dobré výsledky výrazně oslabovala. Sentiment kolem SaaS sektoru je silně negativní zejména kvůli obavám ohledně vlivu AI na byznys modely softwarových firem. Trh tak v současnosti klade větší důraz na krátkodobou monetizaci než na růst uživatelské základny.

Celkově Adobe očekává tržby za letošní rok zhruba ve výši 26,5 miliard dolarů. ARR by pak dle interních odhadů mělo meziročně vzrůst o více než 10 procent a upravený zisk na akcii kolem 24,4 dolarů.

 

Čtěte více:

SpaceX: Co všechno potřebujete vědět o největším IPO v historii Wall Street
12.06.2026 15:15
SpaceX: Co všechno potřebujete vědět o největším IPO v historii Wall Street
Space Exploration Technologies Corporation miliardáře Elona Muska zabý...
Oracle doručil silná čísla, trh ale znervóznily obří investice do umělé inteligence
11.06.2026 12:16
Oracle doručil silná čísla, trh ale znervóznily obří investice do umělé inteligence
Bez ohledu na solidní výsledky Oracle nakonec převládl negativní senti...
Michl: ČNB může zvýšit sazby už příští týden. Musí bojovat s jádrovou inflací
12.06.2026 10:28
Michl: ČNB může zvýšit sazby už příští týden. Musí bojovat s jádrovou inflací
Guvernér ČNB Aleš Michl signalizuje obrat v měnové politice – červnové...
Pád ropy poslal akcie i dluhopisy vzhůru. Čeká se na start SpaceX
12.06.2026 10:38
Pád ropy poslal akcie i dluhopisy vzhůru. Čeká se na start SpaceX
Po sérii protichůdných signálů a náznaků pokroku v jednáních s Íránem ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
14.06.2026
9:08Víkendář: Čína netouží obchodovat, chce jen prodávat. A Evropa by měla reagovat
13.06.2026
9:03Víkendář: Chce Čína dotacemi a exporty dosáhnout i „poslušnosti“ jiných?
12.06.2026
22:00Největší IPO historie SpaceX jde na burzu  
17:14Hodnota akcií SpaceX a „valuační“ informační šum
15:38Centrální banky se posouvaly k merkantilismu, zvyšovaly proto nákupy cenných papírů
15:15SpaceX: Co všechno potřebujete vědět o největším IPO v historii Wall Street  
13:58Adobe roste, ale akcie klesají. Investoři se obávají slabší monetizace
12:19Perly týdne: Erin Brockovich jde proti datovým centrům a Britové přehodnocují brexit
10:38Pád ropy poslal akcie i dluhopisy vzhůru. Čeká se na start SpaceX  
10:28Michl: ČNB může zvýšit sazby už příští týden. Musí bojovat s jádrovou inflací  
8:45Rozbřesk: ETS 2 se rýsuje. Stabilnější trh, ale citelný dopad na domácnosti
8:41SpaceX mění historii, Trump ustoupil od útoku na Írán a ČNB může zvýšit sazby  
6:02Trhy se posouvají směrem ke kasinu a retailoví investoři nejsou „hloupými penězi“
11.06.2026
17:19Většina trhu je z jednoho pohledu „levná“. Z druhého „drahá“
15:30Goldman Sachs: Capexy Oraclu sice investory vyděsily, ale část trhu z nich těží  
14:52ECB podle očekávání zvýšila úroky, depozitní sazba je na 2,25 procenta
13:45OpenAI zvažuje výrazné zlevnění tokenů. Chce tím předskočit Anthropic
12:16Oracle doručil silná čísla, trh ale znervóznily obří investice do umělé inteligence  
11:56Mercedes se dohodl s firmou Tytan na spolupráci při výrobě systémů proti dronům
11:06Vyšší investice Oraclu do datacenter děsí investory. Akcie reagují poklesem  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět