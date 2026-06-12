Adobe roste, ale akcie klesají. Investoři se obávají slabší monetizace

reportovalo výsledky za uplynulý kvartál. Softwarová firma sice překonala odhady analytiků a navýšila výhled, ale krátkodobá strategie firmy zaměřená na růst uživatelů investory zklamala. Akcie na výsledky reagovaly negativně a po včerejším propadu dnes v pre-marketu odepisují přes 4 procenta.
Firma vykázala meziroční nárůst tržeb o 13 procent na 6,6 miliardy dolarů. Zisk na akcii dosáhl 5,96 dolaru, což bylo o 14 centů více, než očekávali analytici. Hrubá marže pak dosáhla téměř 90 procent, přičemž provozní marže se vyšplhala na 45,5 procenta.
Klíčovou metrikou je také ARR (Annual Recurring Revenue), které představuje roční hodnotu předplatného, za předpokladu, že by všechny aktuální subscription kontrakty běžely celý rok. ARR vzrostlo meziročně o zhruba 12 procent na 27,1 miliardy dolarů a mírně překonalo odhady trhu.
V číslech se zároveň začínají výrazněji projevovat investice do umělé inteligence. ARR spojené s AI meziročně vzrostlo trojnásobně a přesáhlo 500 milionů dolarů. zároveň pokračuje v expanzi uživatelské základny, počet aktivních měsíčních uživatelů Acrobat a Express dosáhl 850 milionů a počet uživatelů Creative freemium se meziročně zvýšil o 40 milionů.
„Publikum pro kreativní a produktivní nástroje je dnes větší než kdykoliv historii,“ uvedlo , s tím, že je teď ten správný čas na agresivní akvizici nové generace dlouhodobých uživatelů.
Tato strategie se promítá i do aktuálního směřování firmy směrem k propagaci freemium modelu a bezplatným verzím produktů. Ty sice krátkodobě zpomalí růst ARR a negativně ovlivní monetizaci, ale firma věří, že se jí to na delším časovém horizontu vrátí v podobě vyšší konverze na placené služby a růstu dlouhodobé hodnoty zákazníka.
zároveň postupně upravuje svůj monetizační model a vedle tradičního SaaS předplatného více sází na spotřební model založený na kreditech, zejména u AI funkcí.
Zprávy ohledně slabší monetizace nejsou mezi investory populární a akcie i přes poměrně dobré výsledky výrazně oslabovala. Sentiment kolem SaaS sektoru je silně negativní zejména kvůli obavám ohledně vlivu AI na byznys modely softwarových firem. Trh tak v současnosti klade větší důraz na krátkodobou monetizaci než na růst uživatelské základny.
Celkově očekává tržby za letošní rok zhruba ve výši 26,5 miliard dolarů. ARR by pak dle interních odhadů mělo meziročně vzrůst o více než 10 procent a upravený zisk na akcii kolem 24,4 dolarů.