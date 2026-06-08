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Míra nezaměstnanosti v Česku klesá. Ale jen opticky

Míra nezaměstnanosti v Česku klesá. Ale jen opticky

08.06.2026 11:25
Autor: Dominik Rusinko, Patria Finance

Podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka sice česká nezaměstnanost na první pohled klesá, ve skutečnosti ale po očištění o sezónní vlivy dále roste a dostává se na nejvyšší úroveň od roku 2016. Trh práce tak skrývá postupné ochlazování, zejména v průmyslu, zatímco silný růst mezd v nedostatkových oborech nadále ukazuje na přetrvávající nerovnováhy.

Podíl nezaměstnaných dle metodiky MPSV v květnu poklesl ze 4,9 % na 4,8 %. Po očištění o příznivý vliv sezónnosti ale míra nezaměstnanosti pátý měsíc v řadě vzrostla na 5,0 %, tedy nejvyšší úroveň od roku 2016. Úřad práce evidoval na konci května 358 852 uchazečů o zaměstnání, zatímco zaměstnavatelé inzerovali celkem 94 380 volných pracovních míst.

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Míra nezaměstnanosti sice klesá třetí měsíc v řadě, stojí za tím ale sezónní efekty. V květnu se již typicky projevuje zvýšená poptávka po pracovní síle před nástupem letní sezóny – zejména v pohostinství a cestovním ruchu. Tento pozitivní sezónní vývoj ale maskuje pozvolný strukturální nárůst míry nezaměstnanosti, především v průmyslu. Jeho výkon stagnuje již od roku 2019 a blízkovýchodní konflikt nyní sektor vystavuje dalšímu negativnímu šoku.

Naopak svižně rostoucí mzdová dynamika (v prvním čtvrtletí meziročně o 8,1 %) signalizuje přetrvávající napětí na trhu práce. To platí především pro sektor služeb, kde pozorujeme dvouciferné tempo růstu mezd, podobně jako v segmentu stavebnictví. Oba sektory mají jeden společný jmenovatel – nedostatek pracovní síly, který táhne mzdový růst nahoru.

Pokles míry nezaměstnanosti dosáhl v květnu svého maxima – v červnu dojde ke stagnaci a v červenci k opětovnému nárůstu v souladu s typickou sezónností. Celkově v letošním roce odhadujeme průměrnou míru nezaměstnanosti na úrovni 4,9 %. Rizikem je z našeho pohledu zejména vývoj zaměstnanosti v průmyslu vzhledem k negativním dopadům íránského šoku – ať už přímo skrze drahé energie nebo nepřímo skrze slabší zahraniční poptávku.

 
 

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