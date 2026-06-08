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AI teprve začíná, tvrdí Huang. Výprodej techu je podle něj šance na nákup

AI teprve začíná, tvrdí Huang. Výprodej techu je podle něj šance na nákup

08.06.2026 12:03
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Technologický sektor prochází výprodejem, který podle šéfa Nvidie Jensena Huanga nepředstavuje hrozbu, ale příležitost k nákupu. Investoři sice vybírají zisky z AI sázek a testují přehřáté pozice, fundamentální příběh masivního růstu poptávky po AI infrastruktuře však podle něj zůstává nedotčen.

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