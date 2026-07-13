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Goldman sází na carry trade. Barclays varuje před návratem volatility

Goldman sází na carry trade. Barclays varuje před návratem volatility

13.07.2026 15:05
Autor: Teodor Kolář, Patria Finance

Strategie carry trade, založená na financování investic v nízkoúročených měnách a investování do výnosnějších aktiv, má podle Goldman Sachs nejlepší podmínky za posledních 25 let.

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