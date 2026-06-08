Zatímco v Evropě doznívá propad akcií, Amerika se po víkendu bude snažit zvednout

Podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka vstupují globální trhy do nového týdne pod tlakem kombinace výprodeje technologických akcií, rostoucích inflačních očekávání a eskalace napětí na Blízkém východě. Přestože AI zůstává dlouhodobým podpůrným tématem, krátkodobě ho přehlušují vyšší výnosy, silnější dolar a obavy z dalšího zpřísňování měnové politiky.
Závěr minulého týdne byl na Wall Street výrazně negativní při výprodeji technologií. To se po víkendu promítlo do negativního úvodu v Asii, kde muselo být přerušeno obchodování na Korejské burze, výrazně tažené dolů producenty pamětí. Následuje Evropa, která rovněž startovala negativně a zatím ztráty příliš nezmenšuje.
Index DAX je dole o 1,1 procenta, CAC40 ztrácí 0,9 pct, AEX či FTSE100 potom klesají zhruba o půl procenta. Na trhy působí mix klíčových současných témat, tedy AI, inflace a Írán. Ohledně umělé inteligence proběhl výběr zisků, ale rovněž proběhly podpůrné zprávy o možných nákupech podílů v AI firmách americkou vládou či výhledu trvající silné poptávky po pamětech od šéfa Nvidie. Naproti tomu jsme přes víkend dostali špatné zprávy z Blízkého východu, kde vzájemné ostřelování během příměří snižuje šanci na nějakou trvalejší dohodu, která by uvolnila námořní trasu do Perského zálivu. A na programu máme americkou inflaci, která nejspíš znovu citelně zrychlí.
Ropa na zprávy o Íránu reaguje nárůstem nad 97 dolarů, s čímž se opět vezou nahoru dluhopisové výnosy. Americká 10Y splatnost stoupá na 4,57 procenta. Dolaru se daří posilovat na 1,1515. První zvýšení sazeb Fedu trh čeká už koncem letošního roku, což je pro dolar výhoda. Na druhé straně je to negativní jak pro dluhopisy, tak pro akcie. Americké futures jsou dopoledne v zeleném a naznačují, že Wall Street se po výplachu bude snažit zvedat. Na jednu stranu ji může motivovat odolnost AI tématu, ale brzdou podle nás budou právě výnosy, respektive obavy z inflace a Fedu.
Dnes ráno byl revidován japonský HDP za 1Q směrem nahoru a podpořil očekávání, že sazby BoJ zamíří vzhůru, nejspíš už v polovině června. Naopak německé průmyslové objednávky za duben byly podstatně slabší, než se čekalo. Série českých makrodat ukázala mimo jiné o něco rychlejší růst průmyslu oproti odhadům, ale také podstatné splasknutí přebytků na obchodní bilanci. Další zajímavá data v kalendáři nejsou.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:05 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2299
|0.1349
|24.2333
|24.1814
|CZK/USD
|21.0485
|0.1580
|21.0530
|20.9675
|HUF/EUR
|356.4522
|0.1873
|357.5231
|355.3638
|PLN/EUR
|4.2469
|-0.0068
|4.2496
|4.2414
|CNY/EUR
|7.8035
|0.1720
|7.8248
|7.7865
|JPY/EUR
|184.1855
|-0.2154
|185.0202
|183.9814
|JPY/USD
|160.0395
|-0.1158
|160.3945
|159.8430
|GBP/EUR
|0.8638
|0.0214
|0.8647
|0.8635
|CHF/EUR
|0.9185
|0.2073
|0.9201
|0.9172
|NOK/EUR
|10.8891
|-0.1044
|10.9147
|10.8451
|SEK/EUR
|10.8946
|-0.0812
|10.9252
|10.8924
| USD/EUR
|1.1510
|-0.0846
|1.1540
|1.1507
|AUD/USD
|1.4182
|-0.3163
|1.4231
|1.4158
|CAD/USD
|1.3949
|0.1051
|1.3955
|1.3937