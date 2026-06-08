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Zatímco v Evropě doznívá propad akcií, Amerika se po víkendu bude snažit zvednout

Zatímco v Evropě doznívá propad akcií, Amerika se po víkendu bude snažit zvednout

08.06.2026 11:09
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka vstupují globální trhy do nového týdne pod tlakem kombinace výprodeje technologických akcií, rostoucích inflačních očekávání a eskalace napětí na Blízkém východě. Přestože AI zůstává dlouhodobým podpůrným tématem, krátkodobě ho přehlušují vyšší výnosy, silnější dolar a obavy z dalšího zpřísňování měnové politiky.

Závěr minulého týdne byl na Wall Street výrazně negativní při výprodeji technologií. To se po víkendu promítlo do negativního úvodu v Asii, kde muselo být přerušeno obchodování na Korejské burze, výrazně tažené dolů producenty pamětí. Následuje Evropa, která rovněž startovala negativně a zatím ztráty příliš nezmenšuje.

Index DAX je dole o 1,1 procenta, CAC40 ztrácí 0,9 pct, AEX či FTSE100 potom klesají zhruba o půl procenta. Na trhy působí mix klíčových současných témat, tedy AI, inflace a Írán. Ohledně umělé inteligence proběhl výběr zisků, ale rovněž proběhly podpůrné zprávy o možných nákupech podílů v AI firmách americkou vládou či výhledu trvající silné poptávky po pamětech od šéfa Nvidie. Naproti tomu jsme přes víkend dostali špatné zprávy z Blízkého východu, kde vzájemné ostřelování během příměří snižuje šanci na nějakou trvalejší dohodu, která by uvolnila námořní trasu do Perského zálivu. A na programu máme americkou inflaci, která nejspíš znovu citelně zrychlí.

Ropa na zprávy o Íránu reaguje nárůstem nad 97 dolarů, s čímž se opět vezou nahoru dluhopisové výnosy. Americká 10Y splatnost stoupá na 4,57 procenta. Dolaru se daří posilovat na 1,1515. První zvýšení sazeb Fedu trh čeká už koncem letošního roku, což je pro dolar výhoda. Na druhé straně je to negativní jak pro dluhopisy, tak pro akcie. Americké futures jsou dopoledne v zeleném a naznačují, že Wall Street se po výplachu bude snažit zvedat. Na jednu stranu ji může motivovat odolnost AI tématu, ale brzdou podle nás budou právě výnosy, respektive obavy z inflace a Fedu.

Dnes ráno byl revidován japonský HDP za 1Q směrem nahoru a podpořil očekávání, že sazby BoJ zamíří vzhůru, nejspíš už v polovině června. Naopak německé průmyslové objednávky za duben byly podstatně slabší, než se čekalo. Série českých makrodat ukázala mimo jiné o něco rychlejší růst průmyslu oproti odhadům, ale také podstatné splasknutí přebytků na obchodní bilanci. Další zajímavá data v kalendáři nejsou.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:05 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2299 0.1349 24.2333 24.1814
CZK/USD 21.0485 0.1580 21.0530 20.9675
HUF/EUR 356.4522 0.1873 357.5231 355.3638
PLN/EUR 4.2469 -0.0068 4.2496 4.2414
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.8035 0.1720 7.8248 7.7865
JPY/EUR 184.1855 -0.2154 185.0202 183.9814
JPY/USD 160.0395 -0.1158 160.3945 159.8430
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8638 0.0214 0.8647 0.8635
CHF/EUR 0.9185 0.2073 0.9201 0.9172
NOK/EUR 10.8891 -0.1044 10.9147 10.8451
SEK/EUR 10.8946 -0.0812 10.9252 10.8924
USD/EUR 1.1510 -0.0846 1.1540 1.1507
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4182 -0.3163 1.4231 1.4158
CAD/USD 1.3949 0.1051 1.3955 1.3937
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


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