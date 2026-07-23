UniCredit ve druhém čtvrtletí klesl zisk o 13 procent

Italské bankovní skupině UniCredit klesl za duben až červen čistý zisk meziročně o 13,1 procenta na 2,9 miliardy eur (70,2 miliardy Kč), výsledky však překonaly očekávání analytiků. Banka současně v dnešní tiskové zprávě mírně zvýšila celoroční výhled zisku.
Analytici očekávali zisk 2,8 miliardy eur. Výnosy pak stouply o 6,6 procenta na 6,5 miliardy eur, hlavně díky růstu výnosů z poplatků.
UniCredit už téměř dva roky usiluje o převzetí německé , narazila však na odpor banky i německé vlády. V květnu předložila nabídku na převzetí za 38,6 miliardy eur, kterou ředitelka Bettina Orloppová označila za nízkou.
UniCredit zrušila plánovaný odkup akcií za 4,75 miliardy eur, který předtím pozastavila do vyjasnění výsledků nabídky na . Dodala, že investice do německé banky jí vynese zhruba 15 procent, což je více, než by získala odkupem vlastních akcií.
Za celý rok UniCredit očekává růst zisku na výrazně více než 11 miliard eur. Doposud uváděla, že zisk bude nejméně 11 miliard eur. V roce 2028 by pak zisk měl stoupnout výrazně nad 13 miliard eur.
UniCredit do začátku července získala z dobrovolné nabídky na převzetí 17,6 procenta akcií . Spolu s dříve vlastněným podílem tak vlastní více než 44 procent a prostřednictvím opčních smluv má zajištěn přístup k dalším akciím, které jí umožňují zvýšit podíl na téměř 48 procent. To by jí výrazně přiblížilo získání faktické kontroly nad německou bankou.
Generální ředitel italské banky Andrea Orcel uvedl, že chce jednat s německou vládou a zástupci zaměstnanců o převzetí. To by podle banky mohlo být dokončeno už ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku, pokud získá souhlas regulátorů včetně Evropské centrální banky (ECB). UniCredit má pak v úmyslu co nejdříve zahájit realizaci své strategie pro a v případě potřeby je také připravena svolat mimořádnou valnou hromadu.