Červnová inflace v USA překvapila. Klesla na 3,5 procenta

Míra inflace ve Spojených státech v červnu klesla na 3,5 procenta z tempa 4,2 procenta v květnu. Ve své zprávě to dnes uvedlo americké ministerstvo práce. Pokles je výraznější, než se čekalo, zejména díky zlevnění benzinu. Ekonomové se ale domnívají, že zvýšení úrokových sazeb se v letošním roce Američané zřejmě ani tak nevyhnou.
Analytici se zvolněním inflace počítali, domnívali se ale, že její míra klesne zhruba na 3,8 procenta, uvedla agentura Reuters. V meziměsíčním srovnání index spotřebitelských cen 0,4 procenta klesl, zatímco analytici čekali pokles o 0,1 procenta.
Cena benzinu v červnu klesla z několikaletého maxima, na kterém se ocitla kvůli dopadům konfliktu na Blízkém východě. Ten v posledních dnech eskaluje, v Hormuzském průlivu sílí vzdušné boje mezi Spojenými státy a Íránem. I proto se ekonomové domnívají, že dopady na globální ekonomiku zatím přetrvají, což americkou centrální banku (Fed) patrně v letošním roce donutí zvýšit úrokové sazby. Nyní je základní sazba v USA v pásmu 3,50 až 3,75 procenta.
Ceny benzinu jsou teď v USA opět na vzestupu. Podle údajů motoristické organizace AAA dnes celostátní průměrná cena benzinu vzrostla na 3,86 dolaru za galon z 3,79 dolaru před týdnem. Po přepočtu je to 1,02 USD (21,61 Kč) za litr proti 1,00 USD (21,19 Kč) za litr před týdnem.
Další růst cen je pravděpodobný, protože ceny ropy dnes pokračují v růstu. Severomořský Brent se vrátil nad 86 dolarů za barel, kde byl naposledy před měsícem. Je to reakce na rozhodnutí Spojených států znovu zavést námořní blokádu Íránu. Přilehlý Hormuzský průliv je klíčovou námořní trasou pro vývoz ropy ze zemí kolem Perského zálivu.
Povyloučení kolísavých cen potravin a energií v červnu vzrostl index spotřebitelských cen meziročně o 2,6 procenta po květnovém růstu o 2,9 procenta. I to je výraznější pokles, analytici počítali se zvolněním tempa na 2,8 procenta. Meziměsíčně zůstala tato takzvaná jádrová inflace beze změn, v květnu o 0,2 procenta vzrostla.