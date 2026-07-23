Prodej aut v EU v červnu stoupl o 13,6 procenta, dál posílili čínští výrobci

Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii v červnu meziročně stoupl o 13,6 procenta na 1,148 milionu. Ve zprávě o registracích nových vozidel to dnes uvedlo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). Dál posílili čínští výrobci. Za celou první polovinu roku se prodej vozů zvýšil o 5,7 procenta na 5,897 milionu.
Zatímco prodej vozidel výhradně se spalovacím motorem se v červnu snížil, prodej bateriových elektromobilů (BEV) vzrostl o více než 60 procent na 270.557 kusů. Vyšší prodej zaznamenaly také hybridní vozy.
Podíl elektromobilů se do konce června vyšplhal na 20,7 procenta z 15,6 procenta ve stejném období loni. Registrace hybridních elektromobilů tvořily 37,3 procenta trhu a nadále zůstávají preferovanou volbou unijních spotřebitelů. Současně klesl celkový tržní podíl benzinových a naftových vozů na 29,7 procenta z 37,8 procenta v první polovině loňského roku.
Z největších automobilových trhů zaznamenalo větší růst Německo, kde se v červnu zaregistrovalo o 15,7 procenta více vozů. Ve Francii byl nárůst nižší, a to 11,4 procenta, a podobně tomu bylo v Itálii s 10,6 procenta. Ve Španělsku byl nárůst ještě nižší, v červnu činil 7,8 procenta.
Volkswagen si udržel pozici lídra trhu v celé EU, jeho prodej vzrostl o 7,3 procenta na 291.366 vozů. Skupina Stellantis, mateřská společnost značek Fiat, Peugeot a Opel, zaznamenala jakožto druhý největší hráč na trhu nárůst o 7,1 procenta, zatímco třetí největší prodejce vykázal růst o 3,6 procenta.
Automobilka Škoda Auto, která je součástí německé skupiny , v červnu prodej v zemích EU podle údajů ACEA meziročně zvýšila o 10,1 procenta na 73.855 vozů. Podíl této značky na unijním trhu ale klesl na 6,4 procenta ze 6,6 procenta před rokem stejně jako tržní podíl celé skupiny .
Nadále výrazně posilují čínští výrobci, jako jsou Chery, BYD a Leapmotor. BYD v červnu meziročně zvýšila prodej o téměř 200 procent, Chery dokonce o 271 procent a Leapmotor o 496 procent. Tržní podíly čínských prodejců za prvních šest měsíců roku však zůstávají zatím skromné a pohybují se kolem jednoho až tří procent.