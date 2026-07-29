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    Meta po výsledcích padá o 8 %, Microsoft těží ze silného růstu Azure

    Meta po výsledcích padá o 8 %, Microsoft těží ze silného růstu Azure

    29.07.2026 23:07
    Autor: Redakce, Patria.cz

    Výsledky Mety za druhý kvartál investory zklamaly. Firma sice vykázala tržby mírně nad odhady Wall Street, očekávaný zisk na akcii však nedoručila. Akcie v after-marketu reagují na smíšené výsledky poklesem o více než 8 %.

    Společnost stojící za sociálními sítěmi Facebook a Instagram vykázala za uplynulé čtvrtletí meziroční růst tržeb o 28 % na 60,8 miliardy dolarů, což je zhruba o 600 milionů více, než očekávali analytici. Na druhé straně ziskovost zaostala za odhady. Zisk na akcii činil 6,18 dolaru, zatímco trh očekával přibližně o dolar více. V meziročním srovnání zisk klesl o 13 %.

    Meta zároveň upřesnila letošní výhled kapitálových výdajů. Ty by měly dosáhnout 135 až 145 miliard dolarů a z velké části směřovat do rozvoje umělé inteligence a výstavby datových center. Firma zároveň zvýšila výhled nákladů, které porostou mimo jiné kvůli soudním sporům. Výhled na příští kvartál počítá s tržbami v rozmezí 61 až 64 miliard dolarů.

    Podle Marka Zuckerberga AI akceleruje jádrový byznys společnosti a bude pohánět další generaci produktů. Umělá inteligence podle něj zároveň otevírá nové obchodní příležitosti. Dosavadní výsledky již podle Zuckerberga pozitivní dopady AI odrážejí a ohledně dalšího vývoje zůstává optimistický.

    Microsoft po výsledcích roste

    Naopak Microsoft po výsledcích roste a akcie si připisují přes 3 %. Firma překonala odhady analytiků ohledně tržeb i zisku. Nad očekávání se dařilo také cloudovým segmentům.

    Microsoft za uplynulý kvartál utržil 90 miliard dolarů a vykázal zisk na akcii 4,74 dolaru. Tržby z cloudové služby Azure pak meziročně rostly o 43 %, zatímco analytici čekali 39,6 %.

    Výsledky podpořil také zisk 3,2 miliardy dolarů z investice do společnosti Anthropic. I po očištění o jednorázové položky však Microsoft překonal očekávání analytiků na úrovni tržeb, provozního zisku i zisku na akcii.

    Firma zároveň oznámila, že roční tržby Azure poprvé překročily hranici 100 miliard dolarů. Podle generálního ředitele Satyi Nadelly se daří také adopci Microsoft 365 Copilot, který již využívá více než 30 milionů placených uživatelů.

     
     

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