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    Erste zvýšila výhled i dlouhodobé cíle, výnosy ale zaostaly za očekáváním trhu

    Erste zvýšila výhled i dlouhodobé cíle, výnosy ale zaostaly za očekáváním trhu

    30.07.2026 11:43, aktualizováno: 30.7. 11:43
    Autor: Jindřich Litner, Patria Finance

    Aktualizováno
    Erste Bank ve druhém čtvrtletí překonala očekávání Patrie na úrovni čistého zisku, když těžila z nižších nákladů na riziko, disciplinovaného řízení nákladů a nadprůměrných výnosů z obchodování, komentuje výsledky analytik Jindřich Litner.

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