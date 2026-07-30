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    Adidas prodával jako nikdy předtím. Investory ale zklamala ziskovost

    Adidas prodával jako nikdy předtím. Investory ale zklamala ziskovost

    30.07.2026 14:04
    Autor: Teodor Kolář, Patria Finance

    Sázka na fotbalové mistrovství se německému Adidasu zatím nevyplácí. Vysoké marketingové výdaje se promítly do slabší ziskovosti, což trh tvrdě potrestal. Akcie Adidasu se po zveřejnění výsledků propadají o rekordních 17 %.

    Přestože firma v uplynulém čtvrtletí vykázala růst tržeb při konstantních měnových kurzech o 14 % na 6,7 miliardy eur a hrubá marže zůstala navzdory clům a vyšším nákladům na dopravu solidních 52,8 %, nepodařilo se společnosti vyšší prodeje přetavit do odpovídajícího růstu zisku.

    Adidas vykázal provozní zisk ve výši 574 milionů eur, přičemž se na něm výrazně podepsalo 212 milionů eur vynaložených na marketingové kampaně spojené s letošním mistrovstvím světa. Čistý zisk dosáhl 398 milionů eur, což odpovídá zisku 2,1 eura na akcii. To bylo více než 12 % pod očekáváním analytiků.

    Šéf společnosti Bjorn Gulden se na dopady mistrovství dívá pozitivně. „Prodali jsme více produktů než kdy dříve a viděli jsme dva naše týmy ve finále,“ uvedl. Adidas zároveň dodal oficiální míč pro finálový zápas a historicky poprvé také vybavil rozhodčí vlastními dresy.

    Během letošního mistrovství se prodalo čtyřikrát více dresů a dvojnásobek míčů než během turnaje v Kataru před čtyřmi lety. Celkově šampionát vygeneroval tržby ve výši 1,5 miliardy eur.

    Pozitivní stránkou výsledků je především růst Direct-to-Consumer prodejů, které mají z principu vyšší marže než velkoobchodní distribuce. Prodeje přímo zákazníkům prostřednictvím e-shopu a vlastních obchodů meziročně vzrostly o 25 % při konstantních měnových kurzech a podílely se na celkových tržbách z 43 %, což je o čtyři procentní body více než před rokem.

    Z regionů se ve druhém čtvrtletí nejvíce dařilo Latinské Americe, kde tržby při konstantních měnových kurzech vzrostly o 28 %. Rozvojové trhy, Japonsko a Čína rostly tempem mezi 12 a 15 %. Druhým nejsilnějším regionem byla Severní Amerika, kde firma zvýšila tržby o 17 %. Evropa, která zůstává největším trhem s tržbami přesahujícími 2,1 miliardy eur, rostla nejpomaleji, pouze o 6 %.

    Při bližším pohledu na jednotlivé produktové segmenty zůstává největším tahounem obuv. Tento segment však ve druhém čtvrtletí meziročně stagnoval. Naplno se naopak pravděpodobně projevil efekt reklamních investic v segmentu oblečení, jehož tržby vzrostly o 35 % na 2,7 miliardy eur. Segment doplňků, který je z pohledu firmy nejmenší, meziročně vzrostl o 18 %.

    Výhled na celý rok

    Firma zvýšila výhled letošního růstu tržeb na 9 až 10 %. Provozní zisk nadále očekává kolem 2,3 miliardy eur, což odpovídá původnímu výhledu. Vedení zároveň uvedlo, že hodlá i nadále výrazně investovat do reklamy a podpory značky, což by mělo pomoci udržet současné tempo růstu.

    Ve výhledu zatím nejsou zohledněny případné vratky již zaplacených cel, které by se mohly pohybovat mezi 250 a 300 miliony eur. Firma je pravděpodobně nezahrne ani v dalších čtvrtletích, protože jejich vymahatelnost zůstává nejistá.

    Pozici finančního ředitele opouští Harm Ohlmeyer, který ve společnosti působil téměř 30 let a CFO byl od roku 2017. Nahradí ho Bridgit Kretschmer, jež posledních šest let zastávala pozici finanční ředitelky oděvního řetězce C&A.

    Výsledky tak s výjimkou zisku působí na první pohled poměrně silně. Trh však zklamání na úrovni ziskovosti tvrdě potrestal a negativně vnímá také skutečnost, že firma nenavýšila výhled provozního zisku. Zároveň zůstává otázkou, zda bude pozitivní efekt fotbalového mistrovství pouze jednorázový, nebo zda se více než 200 milionů eur investovaných do reklamy podaří společnosti v dalších letech proměnit v trvale vyšší tržby a ziskovost.

     
     

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