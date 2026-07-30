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    Stellantis se vrátila k zisku. Obrat táhne Severní Amerika, Evropa dál zaostává

    Stellantis se vrátila k zisku. Obrat táhne Severní Amerika, Evropa dál zaostává

    30.07.2026 10:59
    Autor: ČTK

    Automobilová skupina Stellantis ve druhém čtvrtletí potvrdila postupné zotavování po loňském mimořádně náročném roce, když se vrátila k čistému zisku a zvýšila tržby o více než desetinu. Hlavním motorem obratu zůstává severoamerický trh, kde automobilka výrazně posílila prodeje i výnosy, zatímco evropské aktivity nadále čelí slabší poptávce a nutnosti restrukturalizace.

    Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis se ve druhém čtvrtletí vrátila k zisku. Čistý zisk za duben až červen činil 293 milionů eur (7,1 miliardy Kč) po ztrátě 1,9 miliardy eur ve stejném období předchozího roku. Hospodaření podpořil hlavně důležitý severoamerický trh, v Evropě je stále podnikání slabé. Vyplývá to z dnešní tiskové zprávy společnosti.

    Tržby se zvýšily o 13 procent na 43,5 miliardy eur, přičemž v Severní Americe o 32 procent. V Evropě tržby stagnovaly. Provozní zisk stoupl trojnásobně na 773 milionů eur. Analytici dotazovaní agenturou Reuters však očekávali zisk až 914 milionů eur.

    Stellantis ve druhém čtvrtletí pokračovala ve zlepšování výsledků, k čemuž výrazně přispěl severoamerický trh a pozitivní vývoj i v dalších regionech, uvedl generální ředitel Antonio Filosa. Dodal, že automobilka zlepšila hlavní finanční ukazatele, zejména tržby a provozní zisk. Filosa loni převzal vedení s cílem obnovit finanční kondici automobilky po ztrátovém roce 2025 a v květnu představil pětiletý ozdravný plán. Ten počítá s investicemi 60 miliard eur, zaměřením na Severní Ameriku a snížením výrobních kapacit v Evropě.

    Stellantis vznikla začátkem roku 2021 spojením italsko-americké automobilové skupiny Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA. Skupina zahrnuje 14 značek, včetně značek Fiat, Opel, Citroën, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep a Ram.

    Stellantis loni vykázal rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur, kterou způsobily náklady spojené s odklonem od dosavadní strategie v oblasti elektromobilů. Automobilka přehodnotila své plány kvůli slabší než očekávané poptávce po elektromobilech v Evropě a zrušení podpory jejich nákupu ve Spojených státech.


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