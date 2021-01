Burzy ráno zřejmě zamíří nahoru. PPF chce opět jednat s Monetou o spojení s Air Bank

Moneta Money Bank obdržela od skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera podruhé návrh na zahájení jednání o případném sjednocení s Air Bank, českým a slovenským Home Creditem a tentokrát i se značkou Zonky, respektive společností Benxy. O akvizici je banka připravena jednat. Evropským burzám se dnes rýsuje růstový začátek obchodování. Futures na německý index DAX jsou zhruba 0,6 % v plusu. Eurodolar naposledy stagnoval při 1,2177 EURUSD. Americké desetileté výnosy rostou na 1,26 %.

Banka MONETA Money Bank v pátek po uzavření trhu – informovali jsme podrobně zde - bude vyjednávat o převzetí Air Bank a dalších společností ze skupiny PPF ve skladbě transakce, která zahrnuje dobrovolnou nabídku odkupu části podílu v Monetě ze strany PPF na ceně 80 Kč za akcii, následně převzetí Air Bank a dalších finančních společností ze skupiny PPF Monetou ve výměnném akciovém obchodu, který zásadně navýší celkový počet akcií a na konci transakce při její plné realizaci zřejmě získání nadpolovičního podílu v Monetě ze strany PPF a povinnou nabídku na převzetí akcií.

„Byť je v tuto chvíli z našeho pohledu předčasné činit finální závěry o výhodnosti návrhu pro stávající akcionáře Monety, po prvním seznámení s nabídkou ze strany PPF vnímáme její podmínky smíšeně,“ uvádí analytik Patria Finance Martin Křikava. „V případě, že by došlo k realizaci obou kroků, tak jak jsou navrženy, PPF by se stala majoritním akcionářem celé sjednocené skupiny s podílem 51,8 % až 57,2 % (v závislosti na počtu odkoupených akcií v první fázi). Pak by podle našeho názoru vznikla i povinnost podat nabídku na povinný odkup akcií všem zbývajícím akcionářům Monety,“ uvádí.

„Zpráva je minimálně v krátkodobém horizontu příznivá pro akcionáře Monety a staví je do komfortní pozice. Předpokládáme, že akcie Monety v rámci pondělního obchodování výrazně zpevní k úrovni blízké dobrovolné nabídce odkupu a v následujících dnech budou fluktuovat v úzkém pásmu s mírným diskontem vůči nabídce protiplnění při 80 Kč za akcii. To by akcionářům Monety mělo poskytnout dostatek času pro vyhodnocení dostupných a pravděpodobně nově přicházejících informací k učinění informovanějšího investičního rozhodnutí,“ uvádí analytik Patria Finance Martin Křikava k první fázi, což je dobrovolný odkup akcií Moneta ze strany PPF.

Analytici Patrie upozorňují v ranním komentáři ještě na interní dokument ČEZ. Podle něj mají nejnižší náklady na dostavbu jaderného bloku ruský Rosatom a jihokorejský KHNP/KEPCO. Americký Westinghouse je prý dvkrát až čtyřikrát dražší. EdF/ Areva-Siemens má největší zpoždění. Vláda by o dokumentu měla jednat ve středu.

V zeleném se dnes pohybovala velká většina asijských burz a stejně jsou na tom americké akciové futures. Investoři se soustředí na vyhlídky dalších rozpočtových stimulů a podpůrné prostředí vytvářené Fedem. Ten bude tento týden opět jednat a investoři doufají, že je jeho předseda Powell ujistí, že měsíční nákupy dluhopisů za 120 miliard USD se v dohledné době nebudou redukovat.

V Asii se lépe než ostatním vede akciím v Hongkongu, kterým pomáhá nárůst ceny Tencent Holding. Internetový gigant se stal hlavním cílem traderů z pevninské Číny, kteří do akcií listovaných v Hongkongu posílají letos zatím enormní množství peněz. Nejvíce za tři roky rostly také akcie japonské Toshiby, které se vrací do části japonských indexů, kde mohou nakupovat také tamní aktivní fondy.

Futures na hlavní evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,6 %, FTSE 100 +0,3 %, CAC 40 +0,4 %, DAX +0,6 %. Americké akciové futures přidávají 0,2 až 0,7 %.